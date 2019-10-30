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30 жовтня • оновлено в 11:34
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/ Суспільство

"Висить самотня скріпа": в мережі показали нові фото Кримського мосту

1.3т Читати матеріал російською

У мережі показали свіжі фото Кримського мосту, що з'єднує окупований Росією Крим з Краснодарським краєм РФ. Символ "гордості і величі Путіна" все так само пустує.

Нові знімки незаконної переправи, без будь-яких ознак руху на ній, опублікував у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Висить самотня скріпа", — іронічно зазначив автор допису.

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Порожній Кримський міст

Порожній Кримський міст

RoksolanaToday&Крим

Порожній Кримський міст

Порожній Кримський міст

RoksolanaToday&Крим

Зазначимо, що така картина стала вже звичною для Кримського мосту. В мережі постійно з'являються нові фото й відео, які свідчать про те, що ніякої транспортної завантаженості на ньому не спостерігається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Новини Криму
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
По состоянию на 28 октября в Крым приехало более 6 миллионов 870 тысяч гостей и это абсолютный рекорд с 1992 года!!!!! Пам-парабам-пам-пам!!! С Украины в Крым в этом году уже приехало более 1 миллиона 35 тысяч граждан. За весь прошлый год Крым посетил 6 миллионов 800 тысяч человек. ___________________________________________________________ ПОЗДРАВЛЯЮ КРЫМЧАН С РЕКОРДОМ !!!
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза о каком мосте речь идет его нельзя построить ))))
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Я вижу на фото утренний Крымский мост, а не какую то скрепку! Опять обосс сам не понимает что пишет.
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