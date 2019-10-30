"Висить самотня скріпа": в мережі показали нові фото Кримського мосту

У мережі показали свіжі фото Кримського мосту, що з'єднує окупований Росією Крим з Краснодарським краєм РФ. Символ "гордості і величі Путіна" все так само пустує.

Нові знімки незаконної переправи, без будь-яких ознак руху на ній, опублікував у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Висить самотня скріпа", — іронічно зазначив автор допису.

Порожній Кримський міст RoksolanaToday&Крим

Порожній Кримський міст RoksolanaToday&Крим

Зазначимо, що така картина стала вже звичною для Кримського мосту. В мережі постійно з'являються нові фото й відео, які свідчать про те, що ніякої транспортної завантаженості на ньому не спостерігається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці поїзди відкриється у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

Пізніше в РФ заявили про перенесення запуску залізничного сполучення на Кримському мосту з грудня 2019-го на червень 2020 року. За словами експертів, у вересні там обвалився тунель із боку Керчі, що зробило запуск поїздів неможливим.

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