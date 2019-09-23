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23 вересня • оновлено в 13:36
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Вісім вихідних? Стало відомо, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік і Різдво

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На зимові свята у 2020 році українці мають шанс отримати вісім вихідних – по чотири дні на Новий рік і стільки ж на Різдво.

Як повідомляє "Ліга. Закон", відповідні рекомендації були висунуті Кабінетом міністрів України ще 10 січня цього року в розпорядженні №7-р. Згідно з ними, керівники підприємств можуть перенести робочі дні з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня і з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.

Так, на Новий рік українці можуть отримати чотири вихідні – з неділі по середу (29 грудня – 1 січня).

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Новий рік

Новий рік

Телеканал "Україна"

Також у проєкті розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році Кабмін запропонував перенести робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня. Якщо розпорядження буде ухвалене в цій редакції, то на різдвяні свята Україна також відпочиватиме чотири дні поспіль (із 4 по 7 січня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року українців чекають довгі вихідні, пов'язані зі святкуванням Дня захисника України (14 жовтня). Згідно з Кодексом законів про працю, загальна кількість робочих днів у наступному місяці – 22. Водночас вихідних і святкових днів у жовтні буде 9.

Нагадаємо, що раніше Міністерство соціальної політики показало графік святкових днів у 2020 році для українців.

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Теми
Новий рік Різдво
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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филипп филипыч
филипп филипыч
в россии без всяких переносов с 1 по 8 января выходные. а 21 и 28 декабря обычные выходные субботы)
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