"Вишневі кісточки не люструєш": Супрун потролила їдку заяву Зеленського

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відповіла президенту України Володимиру Зеленському на заклик люструвати багатьох чиновників, потроливши його тезу про "вишневі кісточки".

Так, глава держави заявив, що Україні не потрібні міністри, які "говорять про шкоду вишневих кісточок". Супрун відреагувала в Facebook.

"Всім відомо про "небезпеку" кісточок. Поки не можна люструвати їх, але все ж є чимало переваг і від споживання вишень. Як і від трансформації системи охорони здоров'я. І хоча наші тексти досить об'ємні, виходить, що їх же дочитують до кінця навіть в Офісі президента України і Володимира Зеленського. Так, наприклад, ціла нація може дізнатися, що вишневі кісточки можуть убити", – написала вона.

Уляна Супрун РБК-Україна

Володимир Зеленський Газета.Ру

Так, Супрун розповіла, що плюси від споживання згаданих ягід можна пов'язати з користю медичної реформи в Україні.

"Антоціани – речовини, що забарвлюють вишню, мають протипухлинні властивості і стримують розвиток раку прямої кишки", – написала вона, зазначивши, що саме зміни в медицині дозволили закупити більше необхідних препаратів для онкохворих українців.

"Вишні знижують рівень ліпопротеїнів низької щільності – переносників холестерину, відомих як "поганий холестерин". Саме з цим показником пов'язаний ризик серцево-судинних хвороб", – продовжила Супрун.

Чиновниця тут же наголосила, що Міністерство охорони здоров'я України разом з урядом продовжує розвивати мережу кардіоцентрів. Зараз, за її словами, у всеукраїнській мережі вже 41 кардіоцентр, планується відкриття ще 25.

Вишні gastronom.ru

"Краще вишні, ніж цукерки. Вони не викликають коливання рівня глюкози в крові і не становлять загрози для розвитку інсулінорезистентності та розвитку діабету 2-го типу. Якщо все ж людина має діабет, вона має право отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою в рамках урядової програми "Доступні ліки", – зазначила в. о. міністра.

"У вишнях високий рівень антиоксидантів. Їх варто вживати для запобігання хвороби Альцгеймера, діабету і раку", – розповіла Супрун.

Вона зазначила, що 27, 8 млн українців підписали декларації з сімейними лікарями, серед них і люди з хронічними хворобами. "Це означає, що їх здоров'я під постійним наглядом. І в разі потреби, вони можуть отримати якісну і кваліфіковану пораду або допомогу", – наголосила Супрун.

"Хоча, звичайно, потрібно пам'ятати про кісточки. Адже буває так, що щось дуже дрібне може викликати величезні проблеми. Особливо, це стосується шкідливих звичок або необізнаності про власне здоров'я або охорону здоров'я в масштабах країни. Не викидайте вишневі кісточки на узбіччя відремонтованих доріг. І не дайте чомусь такому дрібному "угробити" ваше здоров'я", – зіронізувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував розширити очищення влади і додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на пост із 2014 року.

Президент також обурився, що Україні не потрібні міністри, які "угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок".

Президенту відповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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