Вишиванка або форма СРСР: в Україні розгорілася нова гаряча суперечка

В Україні прогриміли останні дзвінки у школах. Цього року традиційно розгорілася нова суперечка через одягувипускників: хтось виступає за форму, хтось вважає за краще бачити свою дитину у вишиванці.

Згідно з опитуванням OBOZREVATEL, більшість все ж використовували для цього свята національне вбрання. Так, питання було таким: "Останній дзвінок в Україні: ваші діти були на святі в шкільній формі?".

30% відповіли, що відмовилися від неї на користь вишиванки. 24% відповіли, що обійшлися без дрес-коду. 23% одягли урочистий чорний низ, білий верх.

Останній дзвінок в Україні Trust.UA

12% прийшли у формі радянського зразка, а 11% – в сучасній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську на території одного із дитячих садків ( "Вишиванка") співробітники влаштували грядки у формі труни, після чого розгорівся скандал.

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