Списки тих, хто вступив на бюджет: де подивитися й коли подавати оригінали документів

Тим, хто вступив на бюджет, потрібно подати оригінали документів до вишу. Фото: cordantrecruitment.com

У четвер, 27 вересня, до 12:00 заклади вищої освіти України оприлюднять списки абітурієнтів, які вступили на бюджетні місця для отримання ступеня бакалавра.

OBOZREVATEL розповідає, як дізнатися про зарахування / незарахування до вишу, а також до якого числа і які оригінали документів треба подати.

Де подивитися списки тих, хто вступив на бюджет

на сайтах вишів;

на стендах приймальних комісій вишів;

на сайті Vstup.edbo.gov.ua (єдина державна електронна база);

на сайті Вступ.Освiта.ua;

на сайті Абит поиск;

в особистих електронних кабінетах: навпроти заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, у разі вступу статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування". У тих абітурієнтів, хто не вступив, залишиться позначка "Допущено", – вони зможуть брати участь у конкурсі на контракт.

Тим, хто вступив на бюджет, до 31 серпня необхідно подати оригінали документів Ілюстрація / Pixabay

Які документи потрібні для зарахування й до якого числа потрібно подати

Для зарахування до вишу на бюджетній основі вступники мають до 18 години 31 серпня подати оригінали документів. Це:

копія документа, що посвідчує особу;

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фотографії 3х4;

заява на вступ (для абітурієнтів, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, передбачені правилами прийому конкретного вишу.

Якщо всі необхідні умови буде дотримано, до 5 вересня в електронному кабінеті статус заяви зміниться на "Включено до наказу". Якщо ж вступник не принесе документів, статус зміниться на "Виключено зі списку рекомендованих". До 30 вересня до закладів вищої освіти зарахують тих, хто вступає на контракт.

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