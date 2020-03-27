Боротьба українців за повернення додому триває. У Таїланді сотні громадян України сподівалися вилетіти на батьківщину спецрейсом МАУ 29 березня. Всі місця були розкуплені в лічені години, але в середу, 25 березня, Кабмін ухвалив рішення повністю обмежити пасажирські перевезення з півночі 28 березня.

Ошукані українці просять дозволити їм вилетіти на раніше анонсованому рейсі і не закривати кордон. Детальніше – в OBOZREVATEL.

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Останній шанс повернутися в Україну

Раніше ми вже писали про українця Сергія Лаптєва, який разом з дружиною не могли довгий час вилетіти з Бангкока через відсутність рейсів і квитків. Подружня пара, як і багато співгромадян, взяли квитки на спецрейс МАУ на 29 березня, який тепер так може і не вилетіти.

До редакції OBOZREVATEL звернувся батько українки, яка зараз також перебуває в Таїланді з немовлям. Він пояснив, що кілька тижнів консульство працювало в онлайн-режимі через карантин, його дочка Ольга (ім'я змінене) весь цей час не могла подати документи і отримати необхідний дозвіл на вивезення дитини.

Мати з дитиною

"Моя дочка заміжня за громадянином Індії, в лютому у неї народилася дитина, народжувала в Таїланді. Батька дитини терміново викликали на роботу, і тепер він не може повернуться до дружини і дитини через карантин, введений в Індії. Тепер вона залишилася одна з немовлям на руках", – каже Дмитро (ім'я змінено).

Повноцінну роботу консульство відновило тільки на початку цього тижня, Ольга успішно отримала тимчасовий паспорт на дитину, а її батькові вдалося дістати квитки на рейс МАУ на неділю, 29 березня.

"Тепер виходить, що дочка не зможе вилетіти і буде змушена сидіти в Таїланді до 24 березня? Їй ніде жити, готель, де вона зараз знімає номер, оголосив про закриття на карантин з 30 березня. Інші готелі і хостели теж закриваються", – скаржиться Дмитро.

За його словами, довгий час консульство не могло надати виразних відповідей на те, як його дочка може виїхати в Україну. Єдиною пропозицією було зареєструватися в системі "Друг" і чекати повідомлень. При цьому Дмитро зазначає, що за системою абсолютно неможливо зрозуміти, зареєстрований ти чи ні, вона просто "мертва".

Таїланд "5 канал"

У такій же ситуації, як Сергій і Ольга виявилися близько тисячі українців, один з таких записав відеозвернення до українського уряду з проханням почекати про рішення із закриттям кордонів.

"Я хочу звернутися до Кабінету міністрів України. Будьте послідовні, будьте розсудливі. Якщо ви організовуєте рейси для повернення українців додому, то навіщо ви закриваєте кордон? Ми хочемо повернутися", – каже Юрій Ряснянський.

У разі ухвалення рішення про скасування рейсів, Юрій закликає всіх застряглих у Таїланді українців йти під посольство з вимогою повернути їх додому.

Що кажуть у МЗС України

Незважаючи на те, що поки немає офіційного рішення про закриття кордонів, на сайті Міністерства вже з'явилася інформація про те, як змінюються правила перетинання українського кордону з 28 березня.

Так, відомство закликає українців, які ще не придбали квитки на дати вильоту до 27 березня включно, не купувати їх, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість продовжити своє перебування в тій країні, де є можливість.

Що стосується організації додаткових рейсів, це буде залежати виключно від епідемічної ситуації всередині країни і можливості МОЗ забезпечити належні карантинні заходи для всіх, хто прибуває такими рейсами.

МЗС України "Кореспондент"

Посольство України в Таїланді поки теж не володіє виразною інформацією щодо ймовірності вильоту українців за допомогою раныше заявленних спецрейсів.

"МЗС і Посольство з'ясовують деталі рішення про припинення України авіаційного сполучення починаючи з півночі 28 березня 2020 року, в тому числі, чи відбудуться вже заплановані рейси "Azur Air Ukraine" з о.Пхукет до Києва 28 березня і МАУ PS1172 по маршруту Бангкок-Kiev 29 березня" , – написано на Facebook-сторінці дипломатичного відомства.

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