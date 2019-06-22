Виселять вже через тиждень: в Києві хлопцю-сироті потрібна допомога

24-річному Анатолію Тимчуку, інваліду 1-ї групи, потрібна фінансова допомога і житло.

Із закликом про допомогу Анатолій звернувся в Facebook. За його словами, днями йому доведеться виселятися з Центру соціально-психологічної допомоги. Адже там його прихистили безкоштовно, але термін проживання вже добігає кінця.

"Здрастуйте всім, хто читає пост, будь ласка, відгукніться на мою проблему, благаю вас. Розповсюдьте пост по групах, на свої сторінки. Мені вже потрібно виселятися з кризового цeнтра. Мене прийняли безкоштовно на місяць. Термін ужe вийшов, потрібно залишати центр. Я нe знаю куди йти. Якщо ви допоможете, я буду вдячний. Бог вам поверне втричі", - написав Анатолій.

Раніше про молоду людину зняв окремий сюжет телеканал "Київ". Виявилося, що після пологів його психічно хвору матір позбавили батьківських прав, а хлопчика відправили в дитячий будинок в Житомирську область.

Коли Анатолій досяг повноліття, його перевели в будинок для людей похилого віку. Але хлопець не опустив руки, йому вдалося вступити, а потім і успішно закінчити училище для людей з інвалідністю. Правда, далі дорога знову повела Анатолія Тимчука в будинок для людей похилого віку, але він запротестував.

"Хочу і далі жити своїм життям, а не доживати, як люди похилого віку. Я дуже хочу вступити в київський університет, не знаю, чи вийде. Найголовніше - хочу, щоб у мене було своє житло", – розповів Анатолій.

Згідно із законом, хлопцю належить житло. Він боровся за нього спочатку в Житомирі, потім і в столиці. Скрізь лише розводять руками, так як черга доволі велика. Як зазначено в сюжеті, лише 2% отримують обіцяні державою квартири.

Молодий хлопець регулярно звертається до Київської адміністрації, зустрічався з 5-м президентом Петром Порошенко, поки жодних результатів немає. Зараз хлопець проживає в Київському центрі соціально-психологічної допомоги. Але вже в найближчі дні звідти його можуть виселити.

Анатолій Тимчук

Незважаючи на соціальні виплати, а також роботу (Анатолій пише публікації в Facebook, а також працює з "фоторедактором"), грошей на життя ледь вистачає.

Тому хлопець просить допомогти йому і матеріально: 4149499104393762 Анатолій Іванович Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів, в яких передбачено майже 700 млн доларів фінансової допомоги для України.

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