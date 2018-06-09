Вищий пілотаж: українські льотчики вразили мережу небезпечним маневром

У мережі показали небезпечний маневр, який успішно виконали українські пілоти на літакові-розвідникові Су-24МР, який після модернізації надійшов на озброєння ВПС України.

На опублікованому очевидцями відео можна спостерігати, як бойова машина стрімко наближається до літаків на аеродромі і пролітає максимально близько над ними.

При цьому залізні птиці залишилися неушкодженими.

Льотчики вразили мережу небезпечним маневром

Користувачів дане видовище привело в захват.

Су-24МР - надзвуковий розвідувальний літак, який може вести глибоку розвідку до 400 км від лінії фронту. Для цієї мети він оснащений бічним радаром, що дозволяє відстежувати наземні цілі, включаючи зміцнення і обладнання противника, з використанням чутливих камер високого дозволу, систем виявлення радіосигналів і інфрачервоних датчиків для виявлення замаскованих об'єктів.

Доброго дня! Ukraine Air Force Su-24MR low pass! pic.twitter.com/aE846wrWqo - Вася Барабаненко (@ baraban040867) 9 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Одеський авіаційний завод провів нові випробування свого літака Y1 "Дельфін", який зовсім недавно був запущений у виробництво, але продовжує вдосконалюватися.