Вище, ніж в Європі: у ВООЗ озвучили невтішну статистику щодо COVID-19 в Україні

В Україні середня кількість позитивних результатів тесту на COVID-19 вища, ніж в європейських країнах.

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З такою заявою на брифінгу виступив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт, передає УНІАН. Йдеться про показник на 100 тисяч населення.

"Якщо ми подивимося статистику по Україні, то побачимо, що середня кількість позитивних випадків на 100 тисяч населення значно вища, ніж в європейському регіоні. Але в кожній країні є регіони, які називаються червоною зоною, зокрема ми спостерігали таке в Іспанії", – зазначив Хабіхт.

Він наголосив, що збільшення обсягу тестування, діагностика, а також відстеження контактів і лікування хворих є дуже важливим. Також багато на що впливає дотримання протиепідемічних заходів.

"Крім того, це залежить від кожного з нас – як ми дотримуємося гігієни рук, чи носимо маски. Адже тільки так ми зможемо подолати коронавірус", – пояснив Хабіхт.

Загалом ситуація в світі, за його словами, поки не дозволяє сказати про те, що пандемія йде на спад.

"У Західній Європі ситуація трохи поліпшується – у Східній – стає гіршою і є сильні спалахи в Північній і Південній Америці, тобто вірус продовжує подорожувати світом", – наголосив представник ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 6 липня, в Україні офіційно підтверджено 49 043 випадки коронавірусної інфекції. З них 543 виявлено за минулу добу, що на 280 менше, ніж за день до цього. Від COVID-19 в країні померли вже 1 262 людини (+13 на добу), а 21 703 пацієнта (+327) повністю побороли хворобу.