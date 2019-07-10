"Вірять тільки ло*и": в мережі показали справжній сезон в Криму

У мережі показали реальний "наплив туристів" на популярному курорті в окупованому Росією Криму.

Фото на своїй сторінці в Facebook опублікував кримчанин Олександр Савицький. Він додав, що в високий сезон на півострові давно ніхто не вірить, а Росія лише створює видимість.

"На численні прохання трудящих і симпатиків того, що відбувається, сьогодні висвітлюємо явку на "Масандрівський пляж". "Високий Сезон" "Аля-Улю! Жени гусей!" Нехай там у себе в Росії лохам розказують, про те, як Крим щорічно б'є рекорди за кількістю туристів! В цьому році – на 12% більше, ніж в проломом! Крім лохів, в всю цю маячню, вірити нікому, як і в 87,7% -ву явку на так званий референдум в 2014 році", – додав Савицький.

За його словами, знімки були зроблені в Ялті 9 липня 14 годин 30 хвилин.

Несезон в Криму ФБ Олександра Савицького

Несезон в Криму ФБ Олександра Савицького

Несезон в Криму ФБ Олександра Савицького

Несезон в Криму ФБ Олександра Савицького

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