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16 квітня • оновлено в 14:58
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Вірянка з Дніпра оскандалилася, виправдовуючи порушення карантину в церкві

2.7т
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Представниця церкви у Дніпрі, де в незвичний спосіб покарали священників, які не дотримуються правил карантину – викопали яму перед входом до церкви, оскандалилась висловлюванням про те, як у храмі проводять дезинфекцію.

Сюжет із її поясненням опублікувала "ТСН". Дніпрянка заявила, що нібито священник, який причащав людей, "мав чашечку зі спиртом" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Після промови віруюча, яка замість маски, мала пов'язку у сіточку, почала надривно кашляти.

Скріншот

Скріншот

"Слава Тобі, Господи, що у нас в приході є віряни, які вшановують свята і ходять до церкви, а не онлайн. Він тримав чашу, і пальчиком притримував кухлик кавоий зі спиртом. Вмочив ложечку в чашечку – причастив, вмочив – причастив. Все просто", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Храмі Великомученика та цілителя Пантелеімона в місті Дніпро, священник причащав вірян з однієї ложки, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
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