''Вирву кадик, с*ка!'' Гордону пригрозили вбивством: він назвав прізвища

Члени політичної сили "Свобода" Ірина Фаріон та Ігор Степура побажали смерті журналісту Дмитру Гордону.

Така реакція була викликана заявою журналіста в одному з нещодавніх інтерв'ю про те, що він не любить лідера українського націоналістичного руху Степана Бандеру.

Фаріон нещодавно у Facebook назвала Гордона "тварюкою", "ворогом" і побажала йому "здохнути в диких муках". Таку ж позицію зайняв заступник голови Кіровоградської обласної ради: "Треба, щоб воно здохло. Слідом за Бузиною".

На скандальні заяви політиків Гордон відповів у своєму блозі, закликавши правоохоронні органи відреагувати на їхні погрози.

Новини Гордон довів до сказу пропагандистів росТБ

"Фаріон треба розглядати як психічно хвору людину або ж вона є агентом ФСБ Росії. Такі, як Фаріон, у переломні моменти нашої історії підіймають голови і починають підбурювати людей... Ні, щоб заспокоїтися, дати країні зміцніти, впоратися із зовнішнім ворогом", — відповів Гордон.

"Хочу сказати Степурі: ти мені не потрапляй на очі, я тобі кадик вирву, с*ка. Ти це мені сказав? Скажи мені це в очі", — звернувся журналіст до політика.

Також він повідомив, що негайно звернеться з офіційним листом до ГПУ, СБУ і МВС з вимогою розібратися в ситуації і вжити заходів.

Гордон зажадав негайної реакції від кандидата у президенти України від "Свободи" Руслана Кошулинського. "Або виключити Фаріон із партії, або знятися з виборів", — сказав він.

Пізніше Фаріон відповіла на скандал із Гордоном

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Гордону до офісу підкинули відрізану голову. За словами журналіста, за цим стоїть кандидат у президенти України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!