Вірусологиня закликала заборонити в Україні масові заходи

У ситуації стрімкого поширення коронавірусу в Україні варто ввести заборону на всі масові заходи, бажано також закрити метро і зупинити громадський транспорт.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL озвучила експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан. "З епідеміологічного погляду нині назріла ситуація, коли треба проводити якісь ізоляційні, розмежувальні заходи – заборона на всі масові заходи, однозначно школи відправити на карантин", – сказала вона.

"Наскільки жорстко, чи варто відразу закривати метро, зупиняти громадський транспорт – не можу сказати. Звичайно, було б добре на все це вплинути, але ми розуміємо, що бізнес є бізнес, робота є робота, і ми не знаємо, наскільки це буде реально", – зауважила медикиня.

Лікарка звернула увагу на дві проблеми – відсутність відповідальності за порушення режиму карантину й самоізоляції та відсутність кадрового потенціалу, який міг би визначати контактних і спостерігати за ними.

Говорячи про першу проблему, Доан наголосила, що роботодавці побачили, що жодного покарання за порушення карантину немає, і навряд чи будуть закривати свої підприємства й організації на жорсткий карантин, навіть якщо його буде запроваджено.

Що стосується роботи з контактними, то для цього просто не вистачає медиків. "Ці функції покладено на сімейних лікарів, але вони займаються сімейними вогнищами. Якщо йдеться про контактних для людей, які працюють, то кожен випадок вимагає розслідування. Але нині така кількість випадків, що цього зробити на рівні країни фізично неможливо", – пояснила лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, Україна опинилася на 22 місці із захворюваності на коронавірус у світі. Кабінет міністрів України на засіданні 28 жовтня продовжив дію режиму надзвичайного стану до кінця 2020 року.