Вірусологиня: якщо захворіли на грип, COVID-19 вам не загрожує, але це не порятунок

Повернення до жорсткого карантину, який був навесні – хибний шлях, коли всі замкнені, імунітет не здобувається. Якщо людина захворіла на грип, вона не може одночасно захворіти на коронавірус, але грип не варто вважати порятунком від COVID-19.

Будь-яка нова вакцина перед широким застосуванням повинна бути перевірена на ефективність і побічні реакції. Імунітет до COVID -19 утворюється завдяки загальній біологічній закономірності. Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповіла вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко.

– Нещодавно ми почули заяву від Міністерства охорони здоров’я про те, що вони розглядають варіант повернення до карантину, який ми всі відчули на собі на початку весни – до повної ізоляції більшості населення. Як думаєте, наскільки це може стримати поширення коронавірусу за даних обставин?

– Насправді, я би сказала, що це дещо хибний шлях. Те, що у нас у новому сезоні діти пішли в школу, до дитячих садків… Поки у нас немає епідемії грипу, вона нікуди не дінеться. Яка вона буде, ми побачимо. Але поки немає циркуляції вірусу грипу, який також викликає масове поширення захворювання, це той шанс, коли діти мали би перехворіти.

Але в сім’ях потрібно дотримуватися такої поведінки, яку потрібно донести до батьків, щоби діти не змогли заразити своїх дідусів і бабусь.

А коли вже діти будуть мати імунітет, це вже буде певний імунний прошарок, який захистить інших людей. Особливо ми зацікавлені в захисті людей похилого віку, людей з хронічними патологіями.

– Чи правильно я розумію? Ви зараз говорите про дітей, тому що в більшості випадків їхнє захворювання проходить безсимптомно і без серйозних наслідків для їхнього здоров’я?

– Так. Дійсно, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 29% населення планети складає дитяче населення віком до 18 років, але у цій віковій групі реєструється захворювань на COVID-19 від 1% до 3% в різних країнах. Тобто у дітей захворювання перебігає або безсимптомно, або малосимптомно. І коли вони вже перехворіли, вони забезпечують нам імунний прошарок.

Тому що не можна все життя ховатися. Поки у нас немає вакцини, саме така модель поведінки має бути.

Не робити це, коли і грип буде, і COVID-19 нікуди не зникне, а зараз, поки хоча би немає грипу. Але треба навчити батьків, дідусів і бабусь поводитися зі своїми онуками таким чином, щоб розуміти, що дитина може бути потенційним джерелом інфекції.

"Тим, що сидимо вдома, імунітет ми не здобудемо"

– З приводу цих обмежень, які, можливо, запровадять. Ви сказали, це не допоможе ніяк. Що саме ви мали на увазі?

– Коли всі замкнені, ніхто нікуди не виходить, не спілкується, по-перше, це не життя. По-друге, тим, що ми сидимо вдома, імунітет ми цим не здобудемо. Імунний захист у суспільстві не буде формуватися, він буде відсутній.

– Тобто це відтермінування, яке згодом знов дасть галопуюче зростання кількості інфікувань, як зараз?

– Але ж лікарі справляються. Модель поведінки диктує те, як поширення хвороби відбувається в суспільстві. Якщо ви візьмете дані по Японії, в якій 125 мільйонів населення на крихітній території, ви подивитесь, що у них менше хворих і менше померлих, ніж у нас. При тому, що тестують вони достатньо, але вони не зачинені, ведуть вони себе по-іншому.

Це можна вивчити окремо і подивитись, що вони роблять для цього. Там інша культура поведінки.

– Там масками в громадських місцях користувалися ще далеко до пандемії.

– А хто нам забороняє?

– Звісно. Одна з тез, яка вже пролунала в експертному середовищі – грип може витіснити коронавірус. Як може взаємодіяти сезонний грип з коронавірусом?

– Насправді, перемагає той, який новіший, якщо можна так фігурально висловитись. Наприклад, якщо є загроза циркуляції двох вірусів. А новіший для нас не грип.

В одну клітину зазвичай не потрапляють обидва віруси. Грип уражує верхні дихальні шляхи і може уражувати легені. Коронавірус теж. Тому конкуренція у вірусів буде за одні й ті самі об’єкти.

Коли людина вже інфікована грипом, вона не може бути одночасно інфікована коронавірусом. І навпаки. Тому що виділяється захисний білок інтерферон, який не пускає інші віруси.

– Тобто грип може бути своєрідним захистом від коронавірусу?

– Це досить умовний захист, тому що люди похилого віку від грипозної пневмонії помирають – не думаю, що рідше, ніж від коронавірусу.

– А люди середнього віку, якщо захворіють грипом, то шанси заразитися коронавірусом у них будуть мінімальними?

– Саме в той час, коли він хворий на грип. А коли він вже одужав, то він також може бути інфікований коронавірусом.

– Британська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила третю фазу випробування вакцини після виявлення побічного ефекту. Під час масштабних випробувань одному з охочих стало зле та піднялася температура. Чи можемо ми говорити про те, що в цілому вакцинація буде успішною і без побічних наслідків?

– Вам наперед цього ніхто не скаже. Все треба доводити випробуваннями на добровольцях. В нашій країні взагалі немає такого закону, який би дозволяв використання добровольців. А за кордоном таке є. Це пристойно оплачується.

– Ми можемо вже зараз говорити про певні небезпеки, які нестимуть за собою вакцини від коронавірусу?

– Весь світ чекає на вакцину. Але вакцина має бути перевірена для того, щоби всі були впевнені, що побічних реакцій не буде і вона буде ефективна, що ми не будемо дарма робити щеплення.

Дві речі для вакцини мають бути остаточно з’ясовані перед тим, як вона буде використана для широкого загалу.

Восени сезонний грип буде конкурувати з коронавірусом

– Зараз ще рано говорити про побічний вплив на тих, хто отримає цю вакцину?

– Можливо, будуть визначені групи людей, яким не можна робити вакцинацію. Перше – це алергія. У когось може бути алергія до компонентів, які входять до складу вакцини. Вакцина має різні допоміжні речовини, які можуть бути різними в залежності від технології виготовлення.

Зазвичай є дуже невеликий відсоток людей, у яких може бути якась особлива реакція. Але це не означає, що не потрібно робити щеплення. Якщо побічні ефекти спостерігаються систематично, то звичайно, вакцина не буде допущена. Але ж треба ще з’ясувати, наскільки вона ефективна.

– Щодо імунітету. Ви сказали, що в першу чергу мають перехворіти діти, тому що для них це відбувається майже не відчутно. А наскільки тривалим у них може бути імунітет? Остання інформація, якою я володію – 3-4 місяці, а далі імунітет ніби зникає.

– Це загальна біологічна закономірність. Захисні антитіла, які виявляються тестами – імуноферментним аналізом або швидкими тестами – людина не носить все життя в собі. Вона не носить всі антитіла до всіх антигенів, з якими вона стикалася.

Певний час це присутнє, потім ці білки руйнуються, але залишаються клітини пам’яті, які потім нас рятують. Тому що клітини пам’яті при наступному контакті з вірусом, до якого було щеплення або якщо людина перехворіла, продукують, дають сигнал на продукування антитіл у великій кількості. Це називається імунологічна відповідь за вторинним типом.

Антитіла швидко утворюються, людина не може захворіти.

Антитіла можуть руйнуватися, але клітини пам’яті людина носить завжди.