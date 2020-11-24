Смертей буде більше, ніж від COVID-19? Бліцінтерв'ю з відомою вірусологинею

Ситуацію з епідемією коронавірусу в Україні можна врятувати, якщо всі люди почнуть носити маски в приміщеннях і обмежать своє коло спілкування. Лише в такому разі можна було б обійтися без жорстких карантинних заходів.

А внаслідок того, що лікарні орієнтовані на прийом інфікованих коронавірусом, пацієнти з іншими хворобами опинилися в складній ситуації.

Детальніше читайте в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL з вірусологинею, докторкою медичних наук Аллою Мироненко.

– На вашу думку, які заходи слід вживати в ситуації, що склалася в Україні з коронавірусом?

– Треба, щоб люди носили маски. Скрізь. На вулиці недоречно, але в приміщенні і там, де вони спілкуються, не знають з ким, або навіть знають, з ким, що у них школяр ходить в школу або дитина в дитячий садок – щоб в таких випадках теж вдягали маску. Щоб не ходили по сусідах.

– А як це забезпечити на практиці? Ви бачите, що люди абсолютно нехтують правилами.

– Треба, щоб вони це зрозуміли.

Маски треба носити усім і скрізь, наголосила лікарка.

– А як бути з громадським транспортом?

– В транспорті люди не заражуються, якщо вони всі в масках. Заражуються при тісному і тривалому контакті з інфікованою людиною без маски.

Люди не проводять в транспорті багато часу без маски, як вони це роблять, наприклад, вдома.

– В чому, на вашу думку, сьогодні полягає головна небезпека в ситуації з COVID -19 ?

– Було більше півроку, щоб підготуватися. Готувалися-готувалися, а тепер я дивлюсь, що від коронавірусу, мабуть, буде менше втрат, чим від інших хвороб, які зараз просто закинуті.

Люди не можуть зробити якісь оперативні речі – то хірургів немає, то у них якийсь не той графік, то взагалі треба кудись бозна їхати. Я вже не кажу про кардіологічну патологію, яка дуже критична. Або, наприклад, онкологічна.

А всі оці речі з суїцидами? Говорять, що вірус впливає на мозок. Не вірус впливає, а страхи людські впливають, особливо на слабких. Вони думають, що помруть, то, мовляв, хай краще вже так.

Коли людині тяжко дихати, коли не вистачає кисню, це великі страждання. У людини виникає відчуття, що вона задихається.

– І що тут можна зробити?

– По-перше, не треба нагнітати. По-друге, треба, щоб людина оцінювала свій стан і якомога швидше зверталася до лікаря, щоб вона була готова і дома зробити щось, що можна зробити.

Крім того, коли в сім’ї хтось занедужає, треба вдягати маску і захищатися, щоб всі не злягли, бо хтось же має піклуватися про хворого, навіть якщо він вдома.

Це треба пережити.

"Заражуються при тісному і тривалому контакті з інфікованою людиною без маски".

– Зараз виник ажіотаж з кисневими концентраторами. В яких випадках вони потрібні? Чи потрібні в лікарнях, якщо там ліжка обладнані киснем?

– В лікарнях, де лежать такі хворі, звичайно, потрібні. Треба міряти сатурацію, тобто насичення киснем крові. Якщо 92%, то ще не потрібно, але якщо вже менше, то треба допомагати. Потрібен концентрований кисень.

– І наостанок про вітаміни. Зараз в аптеках став дефіцитом вітамін С. Чи дійсно він є таким важливим для підтримки імунітету?

– Краще їх приймати, ніж не приймати. Вітамін С, вітамін D, обов’язково.

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