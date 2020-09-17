Вірусолог сказав, як довго ті, хто перехворів на COVID-19, небезпечні для оточуючих

Карина Бондаренко Суспільство 06:53, 17.09.2020 Оновлено: 07:37, 17.09.2020

Інфікований коронавірусом може заразити іншу людину протягом трьох-чотирьох тижнів з початку захворювання.

Про це в інтерв'ю "Известиям" розповів вірусолог, доктор медичних наук Анатолій Альтштейн.

"Як правило, ризик інфікування іншої людини триває три-чотири тижні після початку захворювання. Ця тривалість прийнята за основу проведення протиепідемічних заходів", – пояснив він.

За словами медика, ризик зараження коронавірусом від людини, яка вже перехворіла, зберігається протягом 90 днів з моменту її одужання в поодиноких випадках.

"Але люди, які перенесли COVID-19, повинні як і раніше дотримуватися тих же правил, що і всі інші, тому що напевно невідомо, як себе поведе імунітет", – підкреслив вірусолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з Коста-Ріки запропонували використовувати коней для виробництва терапевтичних антитіл, які будуть в десятки разів дешевше, ніж ліки, які розробляються зараз на основі антитіл людини.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Кабмін повернув мільйонні зарплати топменеджерам ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку

Жириновський заговорив про "зникнення" росіян через українську мову в школах

Рада зі скандалом не ухвалила закон про освіту: кричали з місця та згадували Гітлера

"ЄС" заявила про підтримку Кличка на виборах через реалізацію реформи Порошенка

На Донбасі загинув воїн ЗСУ: стала відома причина