Вірусолог сказав, як довго ті, хто перехворів на COVID-19, небезпечні для оточуючих

Інфікований коронавірусом може заразити іншу людину протягом трьох-чотирьох тижнів з початку захворювання.

Про це в інтерв'ю "Известиям" розповів вірусолог, доктор медичних наук Анатолій Альтштейн.

"Як правило, ризик інфікування іншої людини триває три-чотири тижні після початку захворювання. Ця тривалість прийнята за основу проведення протиепідемічних заходів", – пояснив він.

За словами медика, ризик зараження коронавірусом від людини, яка вже перехворіла, зберігається протягом 90 днів з моменту її одужання в поодиноких випадках.

"Але люди, які перенесли COVID-19, повинні як і раніше дотримуватися тих же правил, що і всі інші, тому що напевно невідомо, як себе поведе імунітет", – підкреслив вірусолог.

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