Україна знаходиться на самому початку епідемії, так що спад захворювань COVID-19 можна чекати ще не скоро.

Такою думкою поділилася вірусолог і доктор наук Алла Мироненко в інтерв'ю "НВ". За її словами, епідемія тільки почала розвиватися. Але коли в Україну почали масово повертати заробітчан, вірус отримав більше можливостей для зараження.

"Поки що у нас все досить спокійно. Ну, коли стали повертатися наші гастарбайтери, занесення в країну все одно пішло. Але люди так чи інакше їздять, спілкуються. Зараз це припинено по максимуму, але це ж ненормальний життєвий процес. Тому питання часу, коли і як буде розвиватися епідемія", - сказала вірусолог.

Алла Мироненко Новий час

Вона зазначає, що перш ніж почнеться спад, потрібно пережити пік захворювання, а він поки не досягнуть. Так що і завершення епідемії можна чекати не скоро.

"Зараз я б сказала: ми знаходимося на самому початку підйому захворюваності. А будь-яка епідемія має закономірність. Є початок, є підйом, потім пік, а потім спад. Тобто ось до спаду нам ще далеко", - підсумувала Мироненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній санітарний лікар України Святослав Протас заявив, що пандемія коронавірусу піде на спад, коли перехворіють 30% громадян.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!