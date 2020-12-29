Вірусолог припустив, що ефект вакцини від COVID-19 може зберігатися роками

Вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 може захищати людину від зараження протягом кількох років, наявність антитіл до збудника робить ризик повторного зараження дуже низьким.

Про це заявив американський вірусолог, професор із дослідження вакцин у школі медицини "Ікан" медичного центру "Маунт-Синай" Флоріан Краммер, пише ORF. Водночас він підкреслив, що напевне це ще не відомо.

У інтерв’ю йшлося про вакцину Pfizer/Biontech, яку зараз використовують для щеплення проти коронавірусу в багатьох країнах ЄС.

"...ми ще точно не знаємо. Але з огляду на відповідь антитіл, яку можна бачити зараз, і даних, які є на сьогодні, тобто понад чотири місяці, я припускаю, що забезпечений з допомогою вакцинації захист триватиме кілька років", – сказав він.

На думку науковця, зараз можна говорити про те, що імунітет у людей, які перехворіли на COVID-19, триває кілька місяців. Проте є два дослідження, які показали, що людина з антитілами до вірусу має дуже низький ризик знову захворіти, хоча він і не дорівнює нулю, наголосив Краммер.

"Відповідь антитіл на початку дещо знижується, а потім починає стабілізуватися між п’ятим та сьомим місяцем. І цілком може бути, що ці антитіла потім залишаються на роки. Щось схоже я очікую і від вакцинації", – уточнив він.

З неділі, 27 грудня, в ЄС почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Це єдиний препарат, який схвалили для використання регулювальні органи Європейського Союзу.

Добровільна і безкоштовна вакцинація стартувала поки серед людей із груп ризику у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших.

Водночас Європол застеріг про небезпеку шахрайства з вакциною проти COVID-19, оголошення про "продаж" якої вже з'явилися в мережі.

За інформацією ізраїльського медика, співробітника Першого медичного центру Тель-Авіва Романа Гольдман, легкі побічні ефекти цієї вакцини можливі, але вони не є небезпечними.

Препарат, на думку деяких експертів, може бути неефективним проти нового штаму COVID-19, виявленого у Великій Британії.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в тих, хто перехворів, і напевно у вакцинованих від коронавірусної хвороби може виробитися довготривалий клітинний імунітет проти вірусу SARS-CoV-2.

Такий висновок міститься в дослідженні імунологів Університету Монаша в Австралії. Захист людини від COVID-19 після щеплення може зберігатися до восьми місяців, вважають вони.