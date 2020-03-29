Вірус Х може вбити половину планети: колишній санлікар України попередив про небезпеку

Глобальною біологічною загрозою для людства до 2030 року є вірус Х, який може забрати половину населення планети.

Про це заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.

"Можливо, це і є коронавірус, можливо, якийсь інший. Але біда повинна об'єднувати людей, а не роз'єднуватися. Тоді ніяка біологічна загроза не буде страшною", – зазначив лікар.

Колишній санлікар України попередив про небезпеку вірусу Х pravda.com.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні можуть продовжити, посилити або ввести надзвичайний стан.

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