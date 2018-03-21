Вирубка лісу в Карпатах: Україні спрогнозували екокатастрофу

Хижацька неконтрольована вирубка лісів в Карпатах може призвести до непоправних наслідків і втрати екосистеми регіону.

Про це ефірі ObozTV заявив координатор "Лісової варти" Богдан Вихор.

"Якщо будуть рубати глобально, не дотримуватимуться законодавства, якщо будуть продовжуватися зловживання, то, звичайно, ми прийдемо до того, що втратимо значну частину Карпат, які буде дуже складно відновити", - зазначив він.

За його словами, ліс має здатність відновлюватися, але цей процес теж повинен бути контрольований певними органами.

"Питання тільки в тому, який це буде ліс. Чи буде це стійкий до хвороб ліс, чи буде він виконувати всі екосистемні функції, очищати повітря, забезпечувати нас місцем відпочинку і т.д", - додав еколог.

При цьому він зазначив, що зараз ситуація вже не настільки критична.

"Є зловживання у певному Карпатському регіоні. Як показує аналіз за 2016 рік, приблизно 47% деревини було заготовлено від санітарних вирубок. А ми знаємо, що нещодавно санітарні правила були змінені, що унеможливило такі маніпуляції", - наголосив Вихор.

Крім того, свою роль зіграла і корумпованість правоохоронців та судової системи.

"Справа в тому, що справи порушуються, але винні не притягуються до відповідальності. На етапі досудового розслідування відбувається затягування справ, і вони просто розчиняються. Нема складу злочину, або незначні збитки, або відкривається справа за іншою статтею. Так побудована система, що не завжди виходить притягти винних до відповідальності", - підсумував громадський активіст.

Як повідомляв "Обозреватель", за прогнозами експертів, незаконна вирубка лісу на Закарпатті може стати величезною проблемою - аж до екологічної катастрофи.