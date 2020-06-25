Вирубування дерев призводить до руйнівних повеней у Карпатах, – еколог

Світлана Гудкова Суспільство 15:08, 25.06.2020 Оновлено: 16:00, 25.06.2020

Суцільне вирубування дерев у Карпатах руйнує екологічну функцію лісів із затримки води через сильні опади.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів еколог Олексій Василюк. За його словами, на ділянках вирубування лісів дощі змивають ґрунт, він разом із деревами та рослинами є основним ресурсом для затримки надмірної вологи.

"Відновлення грунту в горах може тривати століттями, це не ті умови, як у степах, наприклад. Так, на цьому місті знову виростає ліс, але накопиченого роками ґрунту під ним немає. Наступного року вирубили іншу ділянку, там теж ґрунт змився, і так далі. В принципі, ліс відновлюється, але його екологічна функція стримання води зменшується з кожним наступним суцільним вирубуванням", – пояснює еколог.

Зокрема, Василюк звертає увагу на те, що лісники почали рубати дерева вздовж русла річок, що створює додаткову небезпеку під час повеней.

Повінь на заході України
Джерело: Twitter Арсен Аваков

"Це взагалі дивно, тому що це останній ліс, який можна рубати. За класифікацією такі ліси називаються протиерозійні. Але в Карпатах мало доріг, і лісникам зручніше рубати вздовж річки, тому що можна їхати руслом", – каже він.

Це все призводить до тих жахливих подій та наслідків, які відбуваються в карпатському регіоні.

"Тепер, коли випадає трохи більше дощів, вода просто стікає схилами, де немає ґрунту та рослинності, які б у себе увібрали надлишок. Вона більш стрімко падає униз, забирає за собою ґрунт, каміння, і далі вже кінетична енергія дуже сильно зростає, і це вже не просто потік води, це величезна руйнівна маса", – сказав еколог.

Раніше OBOZREVATEL писав:

  • через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня й не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпаття, Буковина й Закарпаття.

  • Стихія завдала величезної шкоди інфраструктурі – зруйновано 100 км доріг, три людини від початку негоди загинули.

  • У мережі опублікували відео, в якому зібрано найбільш руйнівні моменти повеней на заході України.

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