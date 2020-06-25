Вирубування дерев призводить до руйнівних повеней у Карпатах, – еколог
Суцільне вирубування дерев у Карпатах руйнує екологічну функцію лісів із затримки води через сильні опади.
Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів еколог Олексій Василюк. За його словами, на ділянках вирубування лісів дощі змивають ґрунт, він разом із деревами та рослинами є основним ресурсом для затримки надмірної вологи.
"Відновлення грунту в горах може тривати століттями, це не ті умови, як у степах, наприклад. Так, на цьому місті знову виростає ліс, але накопиченого роками ґрунту під ним немає. Наступного року вирубили іншу ділянку, там теж ґрунт змився, і так далі. В принципі, ліс відновлюється, але його екологічна функція стримання води зменшується з кожним наступним суцільним вирубуванням", – пояснює еколог.
Зокрема, Василюк звертає увагу на те, що лісники почали рубати дерева вздовж русла річок, що створює додаткову небезпеку під час повеней.
"Це взагалі дивно, тому що це останній ліс, який можна рубати. За класифікацією такі ліси називаються протиерозійні. Але в Карпатах мало доріг, і лісникам зручніше рубати вздовж річки, тому що можна їхати руслом", – каже він.
Це все призводить до тих жахливих подій та наслідків, які відбуваються в карпатському регіоні.
"Тепер, коли випадає трохи більше дощів, вода просто стікає схилами, де немає ґрунту та рослинності, які б у себе увібрали надлишок. Вона більш стрімко падає униз, забирає за собою ґрунт, каміння, і далі вже кінетична енергія дуже сильно зростає, і це вже не просто потік води, це величезна руйнівна маса", – сказав еколог.
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