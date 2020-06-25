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Вирубка дерев призводить до руйнівних повеней у Карпатах, – еколог

Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
Суспільство
1,4 т.
Вирубка дерев призводить до руйнівних повеней у Карпатах, – еколог

Повінь на заході України

Суцільна рубка дерев у Карпатах руйнує екологічну функцію лісів по затримці води через сильні опади.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів еколог Олексій Василюк. За його словами, на ділянках вирубки лісів дощами змивається грунт, він разом із деревами та рослинами є основним ресурсом для затримки надмірної вологи.

"Відновлення грунту у горах може тривати століттями, це не ті умови, як у степах, наприклад. Так, на цьому місті знову виростає ліс, але накопиченого роками грунту під ним немає. В наступному році вирубили іншу ділянку, там теж грунт змився, і так далі. В принципі, ліс відновлюється, але його екологічна функція стримання води зменшується з кожною наступною суцільною рубкою", – пояснює еколог.

Зокрема Василюк звертає увагу на те, що лісники почали рубати дерева вздовж русла річок, що створює додаткову небезпеку при повенях.

Повінь на заході України

Повінь на заході України Джерело: Twitter Арсен Аваков

"Це взагалі дивно, тому що це самий останній ліс, який можна рубати. За класифікацією такі ліси називаються протиерозійні. Але в Карпатах мало доріг, і лісникам зручніше рубати вздовж річки, тому що можна їхати по руслу", – каже він.

Це все призводить, до тих жахливих подій та наслідків, які відбуваються в карпатському регіоні.

"Тепер, коли випадає трохи більше дощів, вода просто стікає по схилам, де немає грунту та рослинності, які б у себе увібрали надлишок. Вона більш стрімко падає униз, забирає за собою грунт, каміння, і далі вже кінетична енергія дуже сильно зростає, і це вже не просто потік води, це величезна руйнівна маса", – сказав еколог.

Раніше OBOZREVATEL писав:

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УкраїнаПовінь на заході України 2020 рокупотопКарпати
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  1. /Суспільство