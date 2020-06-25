Вирубка дерев призводить до руйнівних повеней у Карпатах, – еколог
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Суцільна рубка дерев у Карпатах руйнує екологічну функцію лісів по затримці води через сильні опади.
Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів еколог Олексій Василюк. За його словами, на ділянках вирубки лісів дощами змивається грунт, він разом із деревами та рослинами є основним ресурсом для затримки надмірної вологи.
"Відновлення грунту у горах може тривати століттями, це не ті умови, як у степах, наприклад. Так, на цьому місті знову виростає ліс, але накопиченого роками грунту під ним немає. В наступному році вирубили іншу ділянку, там теж грунт змився, і так далі. В принципі, ліс відновлюється, але його екологічна функція стримання води зменшується з кожною наступною суцільною рубкою", – пояснює еколог.
Зокрема Василюк звертає увагу на те, що лісники почали рубати дерева вздовж русла річок, що створює додаткову небезпеку при повенях.
Повінь на заході України Джерело: Twitter Арсен Аваков
"Це взагалі дивно, тому що це самий останній ліс, який можна рубати. За класифікацією такі ліси називаються протиерозійні. Але в Карпатах мало доріг, і лісникам зручніше рубати вздовж річки, тому що можна їхати по руслу", – каже він.
Це все призводить, до тих жахливих подій та наслідків, які відбуваються в карпатському регіоні.
"Тепер, коли випадає трохи більше дощів, вода просто стікає по схилам, де немає грунту та рослинності, які б у себе увібрали надлишок. Вона більш стрімко падає униз, забирає за собою грунт, каміння, і далі вже кінетична енергія дуже сильно зростає, і це вже не просто потік води, це величезна руйнівна маса", – сказав еколог.
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