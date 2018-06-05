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Вирок Сущенку: у засекреченій справі виплив слід "ДНР"

2.2тЧитати новину російською

Українського журналіста Романа Сущенка, засудженого в Росії до 12 років колонії суворого режиму, звинувачували у спробі з'ясувати можливість нового наступу на Маріуполь терористами "ДНР".

Як повідомляє "Коммерсант" з посиланням на джерела, в ФСБ вважають, що Сущенко, який прилетів у вересні 2016 року з Парижа у Москву до двоюрідного брата, використовував свою відпустку для збору інформації.

"Нібито випускник військового училища Сущенко, який мав звання полковника, працював на українську розвідку під прикриттям журналіста. Його, за версією слідства, цікавили структурні подробиці незадовго до цього створеної Росгвардії. Крім того, пан Сущенко, як вважають в ФСБ, намагався з'ясувати у колишніх російських військових, можливий чи ні новий наступ з "ДНР" на Маріуполь", - пише видання.

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Роман Сущенко

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Московський районний суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

Пізніше його адвокат Марк Фейгін заявив, що є шанс обміняти українського журналіста на засудженого в Україні директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Читайте всі новини по темі "Справа журналіста Сущенко" на сайті "Обозреватель".

Тема
Справа журналіста Сущенко
Особа
Роман Сущенко
Місце
Росія
Об'єкти
ФСБтерористи "ДНР"
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