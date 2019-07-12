"Вирок. Скоро": у Зеленського показали, як розправляться з "попередниками"

У мережі з'явився трейлер нового 4 сезону популярного серіалу "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським у головній ролі під назвою "Вирок", в якому показали, що буде далі зі старою владою.

Ролик опублікували на YouTube-каналі студії "Квартал 95" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що новий сезон нібито розповість про події, які дуже нагадують політичну ситуацію в нашій країні. Так, його герої також готуються до майбутніх парламентських виборів у липні, після того як президент Голобородько (персонаж Зеленського) розпустив Верховну Раду восьмого скликання.

У Зеленського показали, як розправляться з "попередниками"

Трейлер починається зі слів глави держави, який просить звільнити главу Служби безпеки України, генерального прокурора і міністра оборони. В кінці ж показали дві альтернативні кінцівки, де корупціонери святкують перемогу або опиняються за гратами.

Закінчився ролик словами "Вибір за тобою".

"Слуга народу. Вирок" Скріншот з відео

"Слуга народу. Вирок" Скріншот з відео

Українці активно почали обговорювати майбутній сезон серіалу. "Це не серіал. Це анонс, що буде після виборів в Раду", "Це реальні кадри з життя і серіал?", "Один із кращих агітаційних роликів", "Невже спеціально зняли?", "Думаю, це натяк", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський ініціював розширення дії закону про люстрацію на президента, депутатів, спікера, членів ВРЮ, чиновників і кандидатів, які обираються.

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