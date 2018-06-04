У Росії засудили українського "шпигуна": що відомо про Сущенка

Затриманий ФСБ Росії в Москві за підозрою в "шпигунстві" український журналіст і Собкорр агентства "Укрінформ" у Франції Роман Сущенко засуджений до 12 років суворого режиму. Сторона звинувачення просила 14 років.

Уже півтора року журналіст перебуває в СІЗО "Лефортово". Захист Сущенка вірить, що після оголошення вироку, з'явиться можливість обміну українського журналіста. Передбачається, що кандидатом на обмін може стати недавно затриманий директор і журналіста "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого в Україні судять у справі про держзраду.

OBOZREVATELзібрав відому інформацію про життя і затримання українського журналіста Романа Сущенко.

Біографія

Роман Сущенко народився в 1969 році в місті Миколаїв. Переїхавши до столиці закінчив Київське військово-інженерне танкове училище та Інститут журналістики при Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченко.

Роман Сущенко

За деякими даними, до початку роботи в агентстві "Укрінформ" в 2002 році, Сущенко провів кілька років на військовій службі.

З 2010 року агентство відкрило свій корпункт в Парижі. Роман був єдиним претендентом на роботу у Франції. Працюючи в складі відділу по організації роботи корпунуктов агентства за кордоном, журналіст вивчав французьку на курсах.

З початком російської агресії проти України Сущенко висвітлював, зокрема, вплив пропаганди РФ на Францію і Європу, зв'язку французьких праворадикальних політиків з Кремлем.

Останнє інтерв'ю, яке він зробив перед нещасливоюпоїздкою до Москви (і яке так і залишилося неопублікованим), стосувалося відкриття так званого "Російського духовно-культурного центру" в Парижі, які деякі європейські медіа називали інструментом секретних операцій РФ поблизу Єлисейського палацу.

Як журналіст Сущенко відомий не тільки, як спецкор "Укрінформу", але і журналіст "Дзеркала тижня", "Газети 24" і "Лівого берега". Для цих ЗМІ він працював під псевдонімом Рон Височанський.

Роман одружений, у шлюбі виховує сина і дочку. Зараз сім'я мешкає у Франції, так останні шість років до затримання Сущенко пропрацював саме там.

Дружина, син і дочка журналіста Романа Сущенко

Затримання та арешт в Росії

Журналіст був затриманий ФСБ під час приватного візиту в Москву 30 вересня 2016. У ФСБ Сущенко назвали "кадровим співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України" і заявили, що він прибув до Росії для "проведення шпигунської акції".

У Міноборони України спростовують заяви ФСБ, що Сущенко є кадровим розвідником.

Про місцезнаходження українського журналіста стало відомо тільки через два дні після затримання. Члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту.

Дружина Сущенка Анжела дізналася про те, що трапилося, від родичів, офіційно сім'ю ніхто не поінформував.

Сам же журналіст розповів правозахисникам, що при затриманні на нього чинили психологічний тиск, а слідчий не дозволив йому зателефонувати додому і повідомити дружині про свій арешт.

Захищати Романа взявся відомий адвокат Марк Фейгін, який раніше представляв у суді інтереси ще однієї політув'язненої Надії Савченко.

Адвокат Марк Фейгін

7 жовтня 2016 Сущенку пред'явили звинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, покарання за якою передбачає до 20 років позбавлення волі.

На даний момент в СІЗО "Лефортово" Сущенко знаходиться вже більше 20 місяців. Йому не дають бачитися з родиною, всі судові процеси проходили в закритому режимі.

24 квітня 2018 Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката в Росії. В цей час Романа перевели в камеру-одиночку в "інтересах національної безпеки Росії", намагаючись таким чином схилити його до визнання провини.