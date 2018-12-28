Вірні Онуфрію: єпархія УПЦ МП відхрестилася від єдиної церкви України

Волинська єпархія УПЦ Московського патріархату висловила підтримку митрополиту Онуфрію і підтвердила вірність "канонічній церкві".

Рішення було ухвалене на загальних зборах духовенства у п'ятницю, 28 грудня, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Збори очолив керуючий єпархією єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл у приміщенні кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька. Участь у зборах взяли всі священнослужителі і чернецтво єпархії.

"Більшість кліриків, ченців і черниць, які брали участь у єпархіальному зібранні, висловили підтримку блаженнійшому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. Також Волинська єпархія УПЦ висловила вірність канонічній Українській православній церкві, в межах якої діє і розвивається із 1990 року", — йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники зібрання обговорили поточні питання життя Волинської єпархії, розвитку парафій і монастирів, приділили увагу основним проблемам світового православ'я.

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