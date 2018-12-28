Вірні Онуфрію: єпархія УПЦ МП відхрестилася від єдиної церкви України

Волинська єпархія УПЦ Московського патріархату висловила підтримку митрополиту Онуфрію і підтвердила вірність "канонічній церкві".
Рішення було ухвалене на загальних зборах духовенства у п'ятницю, 28 грудня, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.
Збори очолив керуючий єпархією єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл у приміщенні кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька. Участь у зборах взяли всі священнослужителі і чернецтво єпархії.
"Більшість кліриків, ченців і черниць, які брали участь у єпархіальному зібранні, висловили підтримку блаженнійшому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. Також Волинська єпархія УПЦ висловила вірність канонічній Українській православній церкві, в межах якої діє і розвивається із 1990 року", — йдеться у повідомленні.
Крім того, учасники зібрання обговорили поточні питання життя Волинської єпархії, розвитку парафій і монастирів, приділили увагу основним проблемам світового православ'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Народний депутат Олександр Бригинець, один із авторів документа, уточнив, що на виконання цих норм у релігійних організацій є два місяці. Якщо перейменування буде проігнороване, їх чекає скасування реєстрацій.
В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради і заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.
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