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Вірні Онуфрію: єпархія УПЦ МП відхрестилася від єдиної церкви України

21.8тЧитати матеріал російською

Волинська єпархія УПЦ Московського патріархату висловила підтримку митрополиту Онуфрію і підтвердила вірність "канонічній церкві".

Рішення було ухвалене на загальних зборах духовенства у п'ятницю, 28 грудня, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Збори очолив керуючий єпархією єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл у приміщенні кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька. Участь у зборах взяли всі священнослужителі і чернецтво єпархії.

"Більшість кліриків, ченців і черниць, які брали участь у єпархіальному зібранні, висловили підтримку блаженнійшому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. Також Волинська єпархія УПЦ висловила вірність канонічній Українській православній церкві, в межах якої діє і розвивається із 1990 року", — йдеться у повідомленні.

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Крім того, учасники зібрання обговорили поточні питання життя Волинської єпархії, розвитку парафій і монастирів, приділили увагу основним проблемам світового православ'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...выразили поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрий..." - это он остается митрополитом до 6-го января 2018г. После этой даты вы - часть российской православной СЕКТЫ, которая должна себя еще ЛЕГАЛИЗОВАТЬ на территории Украины. После легализации можете молиться у У СЕБЯ В КЕЛИЯХ! хоть 24 часа в сутки за своего царя путена и его правую руку - нелигитимного православного гундяя. "Каждому - своё" - было написано на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд.
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Артемчук Виктор
Артемчук Виктор
І цікаво, що згідно канонів РПЦ так само, як і ПЦУ підкоряється Константинополю, але рашисти про це не люблять згадувати)))
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Артемчук Виктор
Артемчук Виктор
РПЦ-ФСБ служать нечистому, це сектанти, для яких бог - золотий телець. Дуже сумно, що вони обрали для себе такий шлях. Будемо сподіватись, що Господь відкриє їм шлях
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