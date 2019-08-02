Вірменин, який найбільше любив Україну: хто винен у смерті Сергія Нігояна

У четвер, 2 серпня, йому виповнилося б 26 років. Вірменин за національністю Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014-го. Вогнепальні поранення у шию, голову та груди, які він отримав біля стадіону "Динамо", виявилися несумісними з життям.

У день народження Сергія Нігояна OBOZREVATEL зібрав інформацію про відважного героя, котрий ціною власного життя боровся за свободу своєї Батьківщини.

Сергію Нігояну 2 серпня виповнилося б 26 років ukraine-memorial.org

Ким був Сергій Нігоян

Сергій Нігоян — громадянин України вірменського походження. Він народився 2 серпня 1993 року. Разом із батьками проживав у селі Березнуватівка на Дніпропетровщині.

За освітою Сергій – вчитель фізкультури, активно брав участь у різноманітних спортивних змаганнях, захоплювався карате. Втім, була у героя і мрія – він хотів вступити до театрально-художнього коледжу й стати актором.

Друзі зі школи не втомлюються наголошувати на тому, що Нігоян захоплювався творчістю Тараса Шевченка і знав багато його творів напам’ять. Любив він і українську історію, а національні ідеї пропускав через серце.

Шкільні вчителі пророкували героєві кар’єру політичного діяча, адже, починаючи ще з юних років, жодна політична подія не проходила повз його уваги.

Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014-го ukraine-memorial.org

Сергій Нігоян на Революції Гідності

На Майдан Сергій приїхав із власної ініціативи, попередньо не повідомивши батьків. Не підтримував жодного з партійних лідерів, а свій приїзд пояснив так: "Зрозумів, що повинен бути за Майдан". Там він був охоронцем, жив у наметах разом із протестувальниками зі Львівщини та Івано-Франківщини, а також у Будинку профспілок. Приїжджав додому на початку січня, проте, попри вмовляння родини, вирішив повернутися назад.

Загинув 22 січня 2014 року від поранення, спричиненого свинцевою картеччю у подіях біля стадіону "Динамо" на Грушевського під час Революції Гідності. Сергія було застрелено приблизно о шостій годині ранку, в момент, коли ще тривало перемир'я між мітингувальниками та "Беркутом".

26 січня 2014-го Сергій Нігояна поховали на сільському кладовищі його рідної Березнуватівки.

У листопаді 2014 року Сергій Гагікович Нігоян був посмертно відзначений званням Герой України та ордену "Золота зірка" за героїзм та самовідданість під час Революції Гідності.

Що каже слідство

На початку 2017 року начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що епізод із убивством Нігояна, Жизневського та Сеника не мав прогресу, оскільки перша експертиза, яку проводили представники колишньої влади, показала, що постріли були здійснені з відстані до трьох метрів, а кордон правоохоронців розміщувався набагато далі. Ця експертиза проводилася впродовж місяця після вбивства. Додаткові експертизи показали, що постріли були здійснені з відстані понад 20 метрів. Так, до кола підозрюваних потрапляють правоохоронці, які застосовували помпові рушниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року було встановлено нові деталі загибелі Сергія Нігояна.

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