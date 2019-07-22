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"Вирішував чорні справи": Лавров таємно приїхав до Криму

4.1т Читати матеріал російською

Глава МЗС Росії Сергій Лавров побував у анексованому Росією Криму з неофіційним візитом.

Про це повідомляє місцеве видання "Примітки". Його бачили в ресторані "Шампанер" у севастопольській "Золотої балки" і ресторані "Легенда".

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"Крим. Окупант Лавров знову приїздив до окупованого росією Криму. На фото — Севастополь. Понаїзд був неофіційним. Мабуть, рішала вирішував якісь чорні закулісні справи мразії – а інших у них немає", – прокоментував візит блогер Кримський бандерівець.

"Вирішував чорні справи": Лавров таємно приїхав до Криму
"Вирішував чорні справи": Лавров таємно приїхав до Криму

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Тема
Анексія Криму
Особа
Сергій Лавров
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Исаев Денис
Исаев Денис
Тайно приехал в Крым и начал фотографироваться с персоналом ресторана.
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Питон Каа
Питон Каа
Вообще-то Лаврову незачем приезжать в Крым с каким-то там "официальным" визитом. Это российская территория и он может туда приезжать когда захочет, по своему желанию.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Я его тоже видел. Пообщались . Вина Крымского выпили
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