"Вирішував чорні справи": Лавров таємно приїхав до Криму

Глава МЗС Росії Сергій Лавров побував у анексованому Росією Криму з неофіційним візитом.

Про це повідомляє місцеве видання "Примітки". Його бачили в ресторані "Шампанер" у севастопольській "Золотої балки" і ресторані "Легенда".

"Крим. Окупант Лавров знову приїздив до окупованого росією Криму. На фото — Севастополь. Понаїзд був неофіційним. Мабуть, рішала вирішував якісь чорні закулісні справи мразії – а інших у них немає", – прокоментував візит блогер Кримський бандерівець.

Крим. Окупант Лавров знову приїздив до окупованого росією Крим. На фото - Севастополь. Понаезд був неофіційним. Мабуть, вирішувала вирішував якісь чорні закулісні справи мразь - а інших у них немає https://t.co/t4s8KN0T95 pic.twitter.com/dnSs7cv9pm - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) July 22, 2019

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