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4 листопада • оновлено в 14:05
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"Якби Азаров і Янукович не втекли..." Скандальний Царьов зганьбився в мережі

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Екснардеп від Партії регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов заявив, що якби українські політики-втікачі поїхали не до Росії, а на територію "повсталого" Донбасу, то про "формулу Штайнмаєра" в Україні навіть не говорили б.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. Зі свого боку скриншотом відповідного допису колишнього депутата поділився на своїй сторінці в цій же соцмережі журналіст Денис Казанський.

"Написав Царьов, який теж втік до Росії", — посміявся він.

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Олег Царьов

Олег Царьов

"24"

"Якби Микола Азаров, Віктор Янукович, Андрій Клюєв та інші українські політики поїхали не до Росії, а на територію повсталого Донбасу, питання "формули Штайнмаєра", яка вирішує легітимізацію керівників "ДНР/ЛНР", не стояло б узагалі", — зокрема, заявив Царьов.

Скриншот

Скриншот

Twitter Денис Казанський

Водночас у коментарях під дописом журналіста користувачі висміяли скандального ексдепутата за безглузді висловлювання, зазначивши, що українським політиком той себе ніколи не вважав.

Скриншот

Скриншот

Twitter Денис Казанський

Скриншот

Скриншот

Twitter Денис Казанський

"Значить, все таки "формула" вирішує питання легітимізації??!! Тикніть цим Зе!", "Він в Криму. Він знає, чий Крим. Може, він тонкий троль", "Але вони ж не ід*оти на відміну від тих, хто за них голосував, ось і поїхали вони не на "бамбас", "Себе українським політиком він ніколи не вважав", "Ід*отом був, ід*отом і залишився. Скільки сепарів не запитував, усі відповіли, що Яник — с*кло", " Царик озвучив свої останні галюцинації", "Царьов у Криму. Яка ж це "Росія"?", "З прізвищем йому не пощастило. Як у житті буває "навпаки": а він і у вус не дме!" — прокоментували вони.

Скриншот

Скриншот

Twitter Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Царьов нарвався на глузування користувачів мережі за неоднозначне привітання доньки Ольги із 20-річчям.

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Особа
Олег Царьов
Місце
Україна
Теги
Партія регіонів ОРДЛО
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руденко владимир
руденко владимир
Он прав...тогда вообще ситуация была бы аховой для единой Украины. Легитимные на востоке...повстанцы на западе....Российские войска вполне легетимно могли помочь юго-востоку....Польско-Венгерские войска вошли бы для защиты своих граждан...Мда.... Путин лох....
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