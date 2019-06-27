Вирішили "зачистити": в мережі запустили "дошку ганьби" для учасників "КиївПрайду"

У мережі запустили онлайн-"дошку ганьби", на якій відзначають учасників ЛГБТ-подій у рамках "КиївПрайд".

Відповідна ініціатива з'явилася в Telegram-каналі з назвою "ЛГБТ-дошка".

В описі каналу представникам правих сил запропонували приєднатися разом з друзями, щоб проводити чистки від представників секс-меншин.

КиївПрайд

Так, на "дошці" розмістили вже безліч фотографій присутніх на Марші рівності, який пройшов 23 червня. Також організатори оприлюднили особисті дані людей на знімках, включаючи імена і прізвище, номери телефонів, сторінки в соцмережах і місце навчання або роботи.

При цьому, було створено ще кілька каналів-клонів, які перезапускатимуть всю інформацію в разі, якщо основну сторінку заблокують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше противники маршу ЛГБТ збиралися закидати його учасників презервативами з фекаліями.

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