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Вирішили "зачистити": в мережі запустили "дошку ганьби" для учасників "КиївПрайду"

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У мережі запустили онлайн-"дошку ганьби", на якій відзначають учасників ЛГБТ-подій у рамках "КиївПрайд".

Відповідна ініціатива з'явилася в Telegram-каналі з назвою "ЛГБТ-дошка".

В описі каналу представникам правих сил запропонували приєднатися разом з друзями, щоб проводити чистки від представників секс-меншин.

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"Наша традиція – свобода": у Києві пройшов Марш рівності. Всі подробиці, фото і відео онлайн

КиївПрайд

КиївПрайд

Так, на "дошці" розмістили вже безліч фотографій присутніх на Марші рівності, який пройшов 23 червня. Також організатори оприлюднили особисті дані людей на знімках, включаючи імена і прізвище, номери телефонів, сторінки в соцмережах і місце навчання або роботи.

При цьому, було створено ще кілька каналів-клонів, які перезапускатимуть всю інформацію в разі, якщо основну сторінку заблокують.

Вирішили "зачистити": в мережі запустили "дошку ганьби" для учасників "КиївПрайду"
Вирішили "зачистити": в мережі запустили "дошку ганьби" для учасників "КиївПрайду"
Вирішили "зачистити": в мережі запустили "дошку ганьби" для учасників "КиївПрайду"
Вирішили "зачистити": в мережі запустили "дошку ганьби" для учасників "КиївПрайду"
Вирішили "зачистити": в мережі запустили "дошку ганьби" для учасників "КиївПрайду"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше противники маршу ЛГБТ збиралися закидати його учасників презервативами з фекаліями.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

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леня зе
леня зе
оно то и хорошо-хотели заявить о себе.но с другой стороны.лучше героев ато с адресом вдруг им помошь нужна.за бухлом или за дурью сбегать.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
ГейЕвропе это вовсе не по нраву. Можно и на фитюлину нарваться. Но дело нужное, дерзайте.
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