"Віра в доброго царя": Портников попередив Зеленського про хитрощі Путіна

Президент України Володимир Зеленський продовжує вірити у миролюбність "усіх сторін". Тому він наполягатиме на необхідності своєї зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним, доцільність якої навіть не може пояснити.

У цьому переконаний український журналіст Віталій Портников. У своїй статті на "Грані.ру" він підкреслив, що глава держави не приховує того, що хотів би двосторонньої зустрічі з лідером РФ, навіть без "нормандського формату" — але всі проти.

"Під час візиту до Латвії президент, відповідаючи на запитання, чи готовий Володимир Путін до дотримання домовленостей із Україною, заявив, що прагнення до миру "є у всіх сторін". Обстріли українських позицій водночас не припинялися, люди гинули, у Москві члени Ради Федерації лякали українців вічною війною, а ватажок "ДНР" Пушилін взагалі закликав до демонтажу Української держави, мимоволі видавши справжні плани Кремля", — зазначив журналіст.

Віталий Портников "24 канал"

На його думку, прагнення українського президента побачитися і "вирішити питання" з лідером РФ не має під собою ніякої раціональної основи. А ігнорування того, що Путін просто використовує таке бажання зустрітися, він пояснює вірою в "доброго царя", якою хворі мільйони росіян і "заразився" Зеленський.

"Це просто віра в Путіна. У те, що якщо йому сказати про "поганих бояр" і пообіцяти більше не ображати, все одразу припиниться. І війна, і обстріли, і вбивства. Звичайна віра маленької людини в доброго царя, якою хворі мільйони росіян, співвітчизників Володимира Зеленського і він сам", — підкреслив Портников.

Зеленський і Путін

Водночас він вважає, що в такій вірі є і раціональне зерно. Адже Зеленський став президентом із обіцянками українцям припинити війну й поясненнями, що кращий спосіб це зробити — "просто припинити стріляти".

"Якщо він скаже — самому собі й громадянам — правду про те, що з Путіним ні про що не можна домовитися, що в продовженні війни був винен аж ніяк не Порошенко, що "приинити стріляти" можна тільки з українського боку й тоді загине ще більше українців, — то вийде, що він із самого початку всім брехав", — додав Портников.

Він вважає, що Зеленський як людина, яка ніколи не була в політиці, не зможе жити з тягарем такої відповідальності за власну брехню. Тому й далі наполягатиме на переговорах із лідером РФ.

"До того ж маленька людина, яка через безглуздий збіг обставин і розрахунків стала на чолі великої держави, що спливає кров’ю. Тому Володимир Зеленський продовжуватиме вірити. І сподіватися на зустріч із Путіним", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников вказав на те, що Москва не йтиме на прямі переговори з Києвом, адже Росії потрібна Україна у стані дестабілізації. На його думку, Кремль, як і в 2014 році, має намір "розлити бензин" на українському сході, "поборотися за Харків, Одесу, Запоріжжя і Дніпро".

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