Випустило "Інтерв'ю з Путіним": у скандалі з російським видавництвом в Україні з'явилися нові деталі

Російське видавництво "Альпіна Паблішер", яке зайшло в Україну, раніше випустило скандальну пропагандистську книгу Олівера Стоуна "Інтерв'ю з Путіним".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО, блогер і письменник Валерій Ананьєв. У зв'язку з цим він закликав Раду національної безпеки і оборони України, Міністерство культури, молоді та спорту України, а також Держкомтелерадіо внести "Альпіну Паблішер" та її українську "дочку" до санкційного списку і заборонити продаж їхньої продукції в Україні.

"Причина – випуск антиукраїнської літератури, а саме книги "Інтерв'ю з Володимиром Путіним" за авторством Олівера Стоуна, 2018 рік. ISBN 978-5-9614-6860-1. Вважаю цю причину більш ніж достатньою для ухвалення відповідного рішення", – наголосив Ананьєв.

Крім того, він звернувся до рітейлерів і також попросив у них не розміщувати на своїх торгових майданчиках книг з помітками видавництв Alpina, "Альпіна Бізнес Букс", "Альпіна Паблішер" і "Альпіна нон-фікшн".

Також Ананьєв пояснив, що його протест спрямований винятково на боротьбу з бізнесом країни-агресора на території України, а не з російськомовною літературою.

"Більшість ветеранської літератури видано російською мовою. Українізація повинна бути поступова і ненасильницька. Однак я категорично проти підтримки російського видавничого бізнесу в Україні та проти співпраці українських підприємців із російськими видавництвами. Це стратегічно небезпечно", – наголосив ветеран АТО.

"Альпіна Паблішер" видала скандальне "Інтерв'ю Путіна" Стоуна Facebook Валерія Ананьєва

Підсумовуючи, він додав, що, безумовно, російські видавництва в десятки разів сильніші, ніж українські, як за ресурсами, так і за напрацьованим досвідом роботи. Однак якщо дозволити їм спокійно розвиватися в Україні, то це призведе до появи потужного чинника русифікації та руйнування досягнень сучасного українського книговидавництва.

"Це наш національний метанаратив, якщо його не захищати, то що тоді до біса захищати треба?" – емоційно обурився Ананьєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

після відкриття "Альпіною Паблішер" дочірнього видавництва в Україні Ананьєв закликав бойкотувати їхню продукцію, а також відкликав наклад своєї книги з рітейлера Yakaboo, який співпрацює з російською компанією.

Пізніше Yakaboo відповіла, що діє в рамках законів України. Відповідь компанії обурила Ананьєва. За його словами, проблема полягає не в порушенні законів, а в намірі торгового майданчика співпрацювати з видавництвом надалі, що стане платформою для підняття цього російського бізнесу в Україні.

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