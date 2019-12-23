Головна Новини
23 грудня • оновлено в 13:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Випустило "Інтерв'ю з Путіним": у скандалі з російським видавництвом в Україні з'явилися нові деталі

1.5т
Читати матеріал російською

Російське видавництво "Альпіна Паблішер", яке зайшло в Україну, раніше випустило скандальну пропагандистську книгу Олівера Стоуна "Інтерв'ю з Путіним".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО, блогер і письменник Валерій Ананьєв. У зв'язку з цим він закликав Раду національної безпеки і оборони України, Міністерство культури, молоді та спорту України, а також Держкомтелерадіо внести "Альпіну Паблішер" та її українську "дочку" до санкційного списку і заборонити продаж їхньої продукції в Україні.

"Причина – випуск антиукраїнської літератури, а саме книги "Інтерв'ю з Володимиром Путіним" за авторством Олівера Стоуна, 2018 рік. ISBN 978-5-9614-6860-1. Вважаю цю причину більш ніж достатньою для ухвалення відповідного рішення", – наголосив Ананьєв.

Крім того, він звернувся до рітейлерів і також попросив у них не розміщувати на своїх торгових майданчиках книг з помітками видавництв Alpina, "Альпіна Бізнес Букс", "Альпіна Паблішер" і "Альпіна нон-фікшн".

Новини
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців

Також Ананьєв пояснив, що його протест спрямований винятково на боротьбу з бізнесом країни-агресора на території України, а не з російськомовною літературою.

"Більшість ветеранської літератури видано російською мовою. Українізація повинна бути поступова і ненасильницька. Однак я категорично проти підтримки російського видавничого бізнесу в Україні та проти співпраці українських підприємців із російськими видавництвами. Це стратегічно небезпечно", – наголосив ветеран АТО.

"Альпіна Паблішер" видала скандальне "Інтерв'ю Путіна" Стоуна

"Альпіна Паблішер" видала скандальне "Інтерв'ю Путіна" Стоуна

Facebook Валерія Ананьєва

Підсумовуючи, він додав, що, безумовно, російські видавництва в десятки разів сильніші, ніж українські, як за ресурсами, так і за напрацьованим досвідом роботи. Однак якщо дозволити їм спокійно розвиватися в Україні, то це призведе до появи потужного чинника русифікації та руйнування досягнень сучасного українського книговидавництва.

"Це наш національний метанаратив, якщо його не захищати, то що тоді до біса захищати треба?" – емоційно обурився Ананьєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • після відкриття "Альпіною Паблішер" дочірнього видавництва в Україні Ананьєв закликав бойкотувати їхню продукцію, а також відкликав наклад своєї книги з рітейлера Yakaboo, який співпрацює з російською компанією.

  • Пізніше Yakaboo відповіла, що діє в рамках законів України. Відповідь компанії обурила Ананьєва. За його словами, проблема полягає не в порушенні законів, а в намірі торгового майданчика співпрацювати з видавництвом надалі, що стане платформою для підняття цього російського бізнесу в Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Валерій Ананьєв
Місце
Україна
Теги
РНБО Міністерство культури
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В тайне все свiдоykpы завидуют русским. Они не могут строить космодром; они не могут в космос запускать корабли; они не могут строить атомные ледоколы и АЭС; они не могут построить АПЛ Борей, Тополя и Калибры; они не могут построить Арматы и Курганец; они не могут строить вертолет Аллигатор; они не могу строить КАМАЗы, ГАЗели, Aurus и Ладу Веста; они не могут провести лучшую за все года Олимпиаду и ЧМ по футболу. Россия не стоит на паперти и не унижается, клянча кредиты; они не могут сказать слово в геополитике, у них нет Победы 45-го... Они просто лузеры и нищебpoды. И эта чёpнaя зависть их гложет изнутри и в конечном итоге изгложет до основания...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги