Випробування вакцини від COVID-19 знову призупинили через незрозумілий побічний ефект

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca знову призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу в США.

Це сталося через з'ясування обставин появи незрозумілої хвороби в одного з добровольців, повідомляє Reuters.

Набір добровольців в програму випробувань вакцини було також призупинено. Він не відновиться принаймні до 17 вересня.

Скільки часу буде потрібно американському управлінню з питань якості продовольства і медикаментів для завершення перевірки поки невідомо.

Відзначається, що в Великобританії і Бразилії випробування вакцини були відновлені.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила всі випробування своєї вакцини від коронавірусу через незрозумілу хворобу в одного з добровольців.

Це стандартний запобіжний засіб при випробуваннях вакцин, призначений для того, щоб експериментальні вакцини не викликали серйозних реакцій у добровольців.

Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca відновили клінічні випробування вакцини від коронавірусу, перервані через рідкісну хворобу одного з учасників дослідження.

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