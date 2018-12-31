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Виповзе окупаційна бидлота: Чубаров звернувся з потужним закликом до Криму

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Глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від Блоку Петра Порошенка Рефат Чубаров закликав жителів анексованого Криму відзначити настання Нового 2019 року за київським часом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Відзначимо, таким чином жителі українського півострова, захопленого РФ, зустрінуть свято на годину пізніше окупантів.

"Мені нецікаво, відзначаєте ви Новий рік чи ні... Але я закликаю кожного з вас, хто живе в тимчасово окупованому Криму, вийти 31 грудня 2018 року о 24:00 за київським часом на свою вулицю або двір (балкон, веранду) і відзначити петардами, хлопавками, бенгальськими вогнями вступ у 2019-й", — звернувся до громадян Чубаров.

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"Знайте, за московським часом на вулиці та двори Криму виповзе лише п'яна окупаційна бидлота", — додав він.

Кримський півострів

Кримський півострів

StopFake

Як писав OBOZREVATEL, напередодні окупанти похвалилися новим ''проривом'' у Криму — відкриттям траси "Таврида" на 70-кілометровій ділянці між Феодосією і Керчю.

Також вони заявили, що звели стіну на півночі півострова, оснастивши її сигналізаційними датчиками в районі Перекопського перешийка. Росіяни пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

У свою чергу в Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану, зазначивши, що конструкція "сира". Пізніше в мережі показали відео.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
Теги
КримНовий рік-2019Новий рік
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Круглов Александр
Круглов Александр
а почему не по татаро-монгольскому времени?
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Геров Виталий
Геров Виталий
Тварь
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Какой новый год у вислоухих? Рождество по турецкому календарю отметят и к киевпрайду готовиться начнут. Не 23 февраля не 8 марта у гордых чистильщиков польских унитазов больше нет.
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