Виповзе окупаційна бидлота: Чубаров звернувся з потужним закликом до Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від Блоку Петра Порошенка Рефат Чубаров закликав жителів анексованого Криму відзначити настання Нового 2019 року за київським часом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Відзначимо, таким чином жителі українського півострова, захопленого РФ, зустрінуть свято на годину пізніше окупантів.

"Мені нецікаво, відзначаєте ви Новий рік чи ні... Але я закликаю кожного з вас, хто живе в тимчасово окупованому Криму, вийти 31 грудня 2018 року о 24:00 за київським часом на свою вулицю або двір (балкон, веранду) і відзначити петардами, хлопавками, бенгальськими вогнями вступ у 2019-й", — звернувся до громадян Чубаров.

"Знайте, за московським часом на вулиці та двори Криму виповзе лише п'яна окупаційна бидлота", — додав він.

Кримський півострів StopFake

Як писав OBOZREVATEL, напередодні окупанти похвалилися новим ''проривом'' у Криму — відкриттям траси "Таврида" на 70-кілометровій ділянці між Феодосією і Керчю.

Також вони заявили, що звели стіну на півночі півострова, оснастивши її сигналізаційними датчиками в районі Перекопського перешийка. Росіяни пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

У свою чергу в Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану, зазначивши, що конструкція "сира". Пізніше в мережі показали відео.