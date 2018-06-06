"Виповзав з перебитою ногою": український боєць розповів про засідку терористів

Боєць Збройних сил України Ігор Федько дивом врятувався в результаті засідки терористів "ДНР".

Про це АТОшник розповів OBOZREVATEL. "Так, ми потрапили в засідку. Стояли на висоті біля села Благодатне. Нас вночі накрили "Градами", потім вранці ще раз. Отримали команду відійти", - зазначив Федько.

За його словами, перед інцидентом одна група пішла на завдання, і вони потрапили в оточення.

"Нам сказали зайняти висоту, тому що це було єдине місце, звідки можна було прикривати їх відхід. Ми поїхали туди і там вже були сепаратисти, так би мовити. Там потрапили в засідку, був прямий контакт, ніякого обстрілу. Багато хто отримав поранення, були вбиті. Мене спочатку накрило гранатою. Потім куля 7.62 потрапила в стегно, а потім 5.45 в правий бік", - зазначив Федько.

Боєць підкреслив, що хлопці йшли з боєм і подумали, що він загинув.

"Я всю ніч виповзав звідти, з перебитою ногою, намагався два рази встати, два рази падав. І вже вранці я виповз на ґрунтову дорогу: громадянська машина підібрала і відвезла на блокпост. Всі думали, що я загинув, ніхто не очікував, що я з'явлюся. Втратив свідомість вже на блокпосту, ще пам'ятаю, як мене вантажили на БТР, а прокинувся вже в Одесі", - підсумував Федько.

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