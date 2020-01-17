Випередили Білорусь і Швецію: ВСУ потрапили в рейтинг найсильніших армій світу

Воїни Збройних сил України потрапили до престижного рейтингу армій світу видання Global Firepower. Українська армія опинилася на 29 місці з 137.
Результати Global Firepower опубліковані на сайті видання. Воно оцінювало країни по 55 показникам: кількість зброї, військової техніки і чисельність армії.
Також враховували в рейтингу і такі важливі чинники, як транспортна інфраструктура, військовий бюджет, доступ до нафти.
Українська армія опинилася на 29 місці серед армій світу в рейтингу Global Firepower
globalfirepower.com
У той же час топ-10 очолили США, Росія, Китай, Індія, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія, Туреччина і Німеччина.
Відзначимо, що в 2018 році українська армія займала 28 позицію, однак до 2014 року Україна в рейтингу Global Firepower перебувала на 21 місці.
Українська армія опинилася на 29 місці серед армій світу в рейтингу Global Firepower
ukrinform.ru
globalfirepower.com
Як писав OBOZREVATEL, Офіс президента України Володимира Зеленського підтримав ініціативу Генерального штабу Збройних сил України закликати українців до армії з 18 років, як того вимагає законодавство.
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