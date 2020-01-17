Головна Новини
17 січня • оновлено в 16:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Випередили Білорусь і Швецію: ВСУ потрапили в рейтинг найсильніших армій світу

863
Читати матеріал російською

Воїни Збройних сил України потрапили до престижного рейтингу армій світу видання Global Firepower. Українська армія опинилася на 29 місці з 137.

Результати Global Firepower опубліковані на сайті видання. Воно оцінювало країни по 55 показникам: кількість зброї, військової техніки і чисельність армії.

Також враховували в рейтингу і такі важливі чинники, як транспортна інфраструктура, військовий бюджет, доступ до нафти.

Українська армія опинилася на 29 місці серед армій світу в рейтингу Global Firepower

Українська армія опинилася на 29 місці серед армій світу в рейтингу Global Firepower

globalfirepower.com

У той же час топ-10 очолили США, Росія, Китай, Індія, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія, Туреччина і Німеччина.

Відзначимо, що в 2018 році українська армія займала 28 позицію, однак до 2014 року Україна в рейтингу Global Firepower перебувала на 21 місці.

Українська армія опинилася на 29 місці серед армій світу в рейтингу Global Firepower

Українська армія опинилася на 29 місці серед армій світу в рейтингу Global Firepower

ukrinform.ru

Випередили Білорусь і Швецію: ВСУ потрапили в рейтинг найсильніших армій світу

globalfirepower.com

Як писав OBOZREVATEL, Офіс президента України Володимира Зеленського підтримав ініціативу Генерального штабу Збройних сил України закликати українців до армії з 18 років, як того вимагає законодавство.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
То есть с каждым годом все хуже и хуже. Браво браво.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вася Дядя
Вася Дядя
Не понимаю как Германия попала в топ 10 , немецкая армия совершенно не боеспособна. Вероятно рейтинг составляют дилетанты
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Какой громкий заголовок, а на деле - ВСУ скатились на 8 позиций вниз. Следующие этапы:" ВСУ вошли в топ-50! Кремль в панике! ВСУ вошли в топ-80!Кремль в истерике!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Евгений Зеленский, малыш,соси папкину цыцу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги