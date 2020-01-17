Випередили Білорусь і Швецію: ВСУ потрапили в рейтинг найсильніших армій світу

Воїни Збройних сил України потрапили до престижного рейтингу армій світу видання Global Firepower. Українська армія опинилася на 29 місці з 137.

Результати Global Firepower опубліковані на сайті видання. Воно оцінювало країни по 55 показникам: кількість зброї, військової техніки і чисельність армії.

Також враховували в рейтингу і такі важливі чинники, як транспортна інфраструктура, військовий бюджет, доступ до нафти.

Українська армія опинилася на 29 місці серед армій світу в рейтингу Global Firepower globalfirepower.com

У той же час топ-10 очолили США, Росія, Китай, Індія, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія, Туреччина і Німеччина.

Відзначимо, що в 2018 році українська армія займала 28 позицію, однак до 2014 року Україна в рейтингу Global Firepower перебувала на 21 місці.

Українська армія опинилася на 29 місці серед армій світу в рейтингу Global Firepower ukrinform.ru

globalfirepower.com

Як писав OBOZREVATEL, Офіс президента України Володимира Зеленського підтримав ініціативу Генерального штабу Збройних сил України закликати українців до армії з 18 років, як того вимагає законодавство.

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