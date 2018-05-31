УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Випали зуби": Собчак побачила Сенцова, що голодує

4.5тЧитати новину російською

Російський політик і телеведуча Ксенія Собчак поговорила по відеозв'язку з українським політв'язнем Олегом Сенцовимї який 16 травня оголосив голодування у російській колонії.

Як написала Собчак у Twitter, у режисера вже випало два зуби.

"У нього дійсно випало два зуби, цинги, кажуть, поки немає. Просто жахливо його шкода. Худий, блідий", - сказано у повідомленні.

За словами Собчак, вона вмовляла Сенцова припинити голодування, але він заявив, що рішення не змінить.

Новини
"Річка розлилася": в РФ придумали, чому не пускають відвідувачів до Сенцова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня незаконно засуджений в РФ у справі "кримських терористів" українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Справа Олега Сенцова
Особи
Олег СенцовКсенія Собчак
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
27
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги