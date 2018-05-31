"Випали зуби": Собчак побачила Сенцова, що голодує

Російський політик і телеведуча Ксенія Собчак поговорила по відеозв'язку з українським політв'язнем Олегом Сенцовимї який 16 травня оголосив голодування у російській колонії.

Як написала Собчак у Twitter, у режисера вже випало два зуби.

"У нього дійсно випало два зуби, цинги, кажуть, поки немає. Просто жахливо його шкода. Худий, блідий", - сказано у повідомленні.

У нього дійсно випало два зуби, цинги, кажуть, поки немає. Просто жахливо його шкода. Худий, блідий. # свободуСенцову - Ксенія Собчак (@xenia_sobchak) 31 травня 2018 р

За словами Собчак, вона вмовляла Сенцова припинити голодування, але він заявив, що рішення не змінить.

Тільки що особисто говорила з Олегом Сенцовим по відеотелефону. Вмовляла припинити голодування. Але він налаштований рішуче і просить не вмовляти змінити рішення. - Ксенія Собчак (@xenia_sobchak) 31 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня незаконно засуджений в РФ у справі "кримських терористів" українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова.