Випаде перший сніг! Синоптики заявили про різку зміну погоди в Україні

У найближчі дні в Україні очікується істотне похолодання, а наступного тижня в Карпатах навіть можливий мокрий сніг.

Згідно з даними Укргідрометцента, в понеділок, 16 вересня, в північних областях країни очікуються дощі, а 17-го опади також накриють західні і східні регіони.

Температура повітря при цьому опуститься до 16-20 градусів тепла вдень, і від +8 до +10 вночі. Місцями сильний вітер, 15-18 м/с.

Уже в середу і четвер, 18 і 19 вересня, дощі розтягнуться на всю Україну, а похолодання лише посилиться. На високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг і заморозки - вночі від +2 до +6, а вдень в районі 10-16 градусів вище нуля.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується різке зниження температури повітря вже з 17 вересня підійде циклон, через що і почнуться дощі.

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