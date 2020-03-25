Новость о том, что власть хочет себе отдельные палаты во время эпидемии коронавируса, меня не удивила. Я ведь читал Оруэлла и помню, что "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие". И даже список требований к условиям содержания в больницах для властьимущих меня не удивил. Это ведь реальная жизнь, а не сериал про Голобородька, и о себе они позаботятся по максимуму.
Кстати, среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.
В общем все предсказуемо. Но так и не получены ответы на два вопроса:
1. Они совсем охренели?
2. Анал все еще табу?
Подробности тут.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.