В окупованому Росією Криму на пляжі зняли дикого кабана, який бігав берегом.
Фото тварини опублікували в паблік Twitter міста Гурзуф, де і був помічений звір.
"Сезон триває", – підписані фото з кабаном.
Кабан на пляжі в Криму
Кабан на пляжі в Криму
Кабан на пляжі в Криму
У мережі під постом жартували, що перед ними відкрився "істинний лик" туриста з Росії.
"VIP-клієнти підкотили", "Руссо-туристо", "Ось це лаптевик забухав, не голився навіть", "Відкрилося справжнє обличчя", "Росіянин відпочиває", – сміялися в коментарях.
Скріншот
# крим # гурзуф Сезон триває .... pic.twitter.com/3D6BW8pfDt- Гурзуф: GURZUF (@Gurzzuf) October 16, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапили показові фото з анексованого Росією Криму з порожніми пляжами в розпал "оксамитового сезону".
Раніше в мережі показали фото, на яких видно, у що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.
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