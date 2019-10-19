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19 жовтня • оновлено в 07:30
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"VIP-клієнти підкотили": у Криму на пляжі помітили диких "туристів". Фото

1.9т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму на пляжі зняли дикого кабана, який бігав берегом.

Фото тварини опублікували в паблік Twitter міста Гурзуф, де і був помічений звір.

"Сезон триває", – підписані фото з кабаном.

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Кабан на пляжі в Криму

Кабан на пляжі в Криму

Twitter

Кабан на пляжі в Криму

Кабан на пляжі в Криму

Twitter

Кабан на пляжі в Криму

Кабан на пляжі в Криму

Twitter

У мережі під постом жартували, що перед ними відкрився "істинний лик" туриста з Росії.

"VIP-клієнти підкотили", "Руссо-туристо", "Ось це лаптевик забухав, не голився навіть", "Відкрилося справжнє обличчя", "Росіянин відпочиває", – сміялися в коментарях.

"VIP-клієнти підкотили": у Криму на пляжі помітили диких "туристів". Фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапили показові фото з анексованого Росією Криму з порожніми пляжами в розпал "оксамитового сезону".

Раніше в мережі показали фото, на яких видно, у що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим тварини
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Приключения свинома в российском Крыму, судя по теням, видео и фото сделаны в 6 утра,кого вы хотите наипать насчет пустынных пляжей?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы )во что вы превратились)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Это ж ...украинец приехал в ..Крым))))))))))))))))))))))))))))
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