Винні не баптисти: розкрилися несподівані деталі спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області в місті Першотравенськ коронавірусом заразилося близько 20 слухачів біблійної школи харизматичної церкви "Нове покоління".

Губернатор цій області Святослав Олійник помилково звинуватив представників баптистської церкви, але у Союзі баптистів України цю інформацію спростували, заявивши, що в цьому місті взагалі немає баптистської громади.

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Насправді вірус підхопили прихильники харизматичною церкви "Нове покоління" (її засновником є Олексій Лєдяєв).

Як розповіли OBOZREVATEL у виконкомі міської ради Першотравенська, ця школа працювала тут з 10 лютого. "Коли оголосили карантин, то ми їм надіслали припис, щоб вони припинили роботу. Вони нам відповіли, що заняття припинені, і всі роз'їхалися по домівках. Там були не тільки українці, а й представники Росії, Литви, Латвії.

На сайті школи "Нового покоління" досі запрошують на заняття

А тепер з'ясувалося, що заняття не припинялися. З 21 випадку зараження коронавірусом більша частина – учасники цієї школи, українці", – кажуть OBOZREVATEL у департаменті комунікацій.

У самій школі "Нове покоління" запевняють, що занять не проводили, а учні просто залишилися в цьому місті.

"Щойно оголосили карантин, усі наші школи пішли в онлайн, люди з інших міст і країн роз'їхалися. Не працювала і школа в Першотравенську. Чому деякі люди залишилися в місті, ми не знаємо. Може, заплатили за житло і сиділи чекали, коли карантин закінчиться. Спочатку ж казали, що він до 4 квітня буде, потім продовжили. Ми не знаємо. Але всі ми працюємо через інтернет", – запевнили OBOZREVATEL у Київській школі "Нового покоління".

Всі учні школи зараз перебувають в інфекційній лікарні, їхній стан легкий та середньої важкості.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори баптистів, на які з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і країн.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, передає пресслужба відомства. Захворіли за 2 дні більше 20 осіб

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