"Виносимо і робіть що хочете": в Херсоні водій викинув з маршрутки дівчину без свідомості

У Херсоні водій маршрутки не надав допомогу дівчині, яка втратила свідомість, а вивів її з салону і залишив на вулиці.

Історію зі слів очевидця ситуації Олександра опублікувало місцеве видання "Херсон Daily" .

Відзначається, що в п'ятницю, 8 червня, близько 8:45 у херсонській маршрутці №47 зомліла дівчина років 16-ти. Автобус в цей час їхав по вул. 40 років Жовтня в районі політехнічного коледжу.

"Пасажири почали кричати водієві, щоб він зупинився, говорили про те, що потрібно викликати "швидку допомогу". Той зупинився, зайшов в салон. Дівчина на той час трохи оговталася. Примовляючи: "Виносимо і далі робіть що хочете", водій вивів її з автобуса і посадив на лавку. Маршрутка поїхала", - пише ЗМІ.

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