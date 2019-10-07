Вино і пиво поправлять здоров'я? Вчені дійшли несподіваного висновку

Вчені розповіли про корисні властивості вина і пива, які в помірних дозах можуть зміцнити здоров'я та знизити ймовірність розвитку хвороб.

Про це йдеться в статті видання "НВ". Водночас автори зазначають, що користь алкоголю є суперечливим питанням.

Існує термін "французький парадокс", який означає, що у французів нібито знижені показники серцево-судинних і онкологічних захворювань через звичку до вживання сухого червоного вина. Проте жителям країн Європи, де поширений культ пива, є чому радіти: за деякими дослідженнями пиво може бути не менш корисним.

У вині міститься речовина ресвератрол, яка первинно є в чорниці й винограді для захисту від паразитів. Його вживання має переваги для організму ссавців. Експерименти на гризунах показали, що ця сполука може знижувати рівень цукру в крові, перешкоджати розвитку хворих клітин і боротися із запальними процесами.

Важливо пам'ятати, що ресвератрол міститься тільки в червоному вині, наприклад, у сортах Кишмиш Азос, Чарлі, Агат Донський, Томпсон, Каберне Совіньон, Сапераві, Таннат та інших. Водночас його кількість збільшується у процесі виробництва.

Також існують наукові докази певної користі пива для організму. У 2016 році професор Демосфен Панагіотакос опублікував дослідження, згідно з яким вино і пиво однаково знижують ризики серцевих захворювань.

Це підтверджує дослідження вчених з Іспанії, де стверджується, що вживання обмеженої кількості пива може надавати такий же позитивний ефект, як і червоне вино. Також науковці стверджують, що невеликі дози хмільного напою допомагають знизити ризики появи серцевих захворювань і діабету другого типу. Варто пам'ятати, що це стосується не магазинного, а так званого крафтового та нефільтрованого пива.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як лікарі в деталях описали користь і шкоду алкоголю під час дієти.

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