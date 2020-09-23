Вінницький ресторан придумав суші "Сталін" і розгнівав українців. Фото

Вінницький ресторан Darkside Sushi Hub вирішив придумати новий рол і назвав його "Сталін".

На сторінці закладу в Facebook опубліковано фото страви і сказано, що це є "авторським витвором" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Потужний, бескпомпромисний, величний і це все про ролі "Сталін". Наш авторський витвір, який не залишить тебе байдужим", – сказано в описі.

Дійсно, ролл не залишив байдужим українців. У коментарях переважну більшість користувачів розгнівала така назва.

Facebook Darkside Sushi Hub.

Ресторану запропонували піти ще далі: прикрасити його колосками недостиглої пшениці, а на тарілку нанести трафарет дитячої долоньки. Також йому запропонували продовжити лінійку Дзержинським, Берією, ГУЛАГом.

Деякі користувачі тегнулі Національну поліцію, заявивши про порушення закону про декомунізацію.

Реакція українців на суші "Сталін" у Вінниці.

Реакція українців на суші "Сталін" у Вінниці.

Реакція українців на суші "Сталін" у Вінниці.

Реакція українців на суші "Сталін" у Вінниці.

Реакція українців на суші "Сталін" у Вінниці.

Реакція українців на суші "Сталін" у Вінниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська торгова марка "Помідора" потрапила в скандал після того, як її продукція з серпом і молотом виявилася в одній з їдалень військової частини.