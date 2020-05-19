Міська клінічна лікарня №1 у Вінниці повністю заповнена хворими на коронавірус, інфікованих пацієнтів почали відправляти до інших лікарнень, щоб зберегти резервні місця для важких випадків.

Чи вистачить місць для всіх і що загалом відбувається в регіоні з COVID-19 – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Завантаженість вінницьких лікарень хворими на коронавірус станом на 19 травня

"Я сьогодні робила обхід, і хворих на коронавірус у нас дуже багато. Значно більше, ніж було в кінці квітня. Лікарня дійсно переповнена", – підтвердила OBOZREVATEL одна з інфекціоністок Вінницької лікарні №1.

"Зараз 12 пацієнтів перебувають у важкому стані, під'єднані до кисневої підтримки. За вихідні в нас померло три пацієнти, загалом маємо 11 смертей. Усі мали важку супутню патологію. Але головна причина летальних випадків – пізнє звернення до лікаря, коли вже дійсно важко було вже щось зробити", – зазначив під час брифінгу голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

За його словами, в області працюють 96 медичних бригад. З початку епідемії вони зробили більш як 5 тисяч виїздів, зібрали 9 239 зразків біоматеріалів. Наприклад, за добу 18 травня було 1 321 звернення, зроблено 515 виїздів "швидкої", зафіксовано 15 підозр на коронавірусну інфекцію. Із них госпіталізовано 10 осіб.

Вінницька клінічна лікарня №1

У Вінницькій облдержадміністрації розповіли, що заповненість ліжок загальної госпітальної бази вже складає 30,7% від планової потужності. Міська клінічна лікарня №1 та Жмеринська районка заповнені повністю, у центральній Вінницькій районці залишилось лише 50 місць. Вільні місця поки що є і в обласній дитячій лікарні. Пацієнтів почали направляти до Калинівської центральної районної лікарні. Це має зберегти необхідні резерви в кожному закладі для важких хворих.

Варто відзначити, що під керівництвом головної інфекціоністки Вінниччини, професорки та завідувачки кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Пирогова Лариси Мороз було розроблено перший в Україні протокол лікування хворих на COVID-19. Це сталося ще наприкінці березня. Над документом працювало шестеро фахівців, базуючись на даних із Китаю, Південної Кореї, Італії, Іспанії та США. Основна ідея була — починати лікувати хворих середньої важкості, щоб максимально запобігати розвитку дихальної недостатності й переведенню їх на ШВЛ. Мовляв, краще працювати на випередження.

"Найбільш показовий випадок був у Могилів-Подільській лікарні, де рятували дворічного хлопчика. Завдяки рекомендованим нами препаратам його зняли з апарату ШВЛ. Непогано протокол зарекомендував себе і в Кіровоградській області, де врятували хвору зі складними порушеннями дихання, низьким рівнем кисню в крові й тотальною пневмонією", – розповідала раніше інфекціоністка.

Згідно з загальнодержавною статистикою Вінниччина посідає середню сходинку серед усіх регіонів у поширенні коронавірусної інфекції.

Загальна статистика хворих на COVID-1 по регіонах України

Загалом на Вінниччині з початку епідемії в Україні зареєстровано 751 випадок COVID-19, зокрема 51 дитина. Одужало 405 осіб. З початку березня в регіоні провели 1116 тестів. Першу смерть у Вінниці зафіксували 20 квітня, станом на 19 травня ця кількість збільшилась до 11. Із них п’ятеро пацієнтів у самій Вінниці.

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