''Винні б*ндерлоги'': у Криму знайшли зрадника під носом у Путіна

Жителі окупованого Криму, які дотримуються пропутінських поглядів, збунтувалися проти "б*ндерлогів", які нібито засіли в російському уряді.

Йдеться про висловлювання місцевої жительки Галини Барахтенко про спікера Ради Федерації РФ Валентину Матвієнко. Її коментар показала у Twitter блогер "RoksolanaToday&Крим".

"Який корисний закон для жителів Російської Федерації може ухвалити уродженка Західної України (б*андерлоги)", — написала вона у мережі.

Галина Барахтенко twitter.com/KrimRt

Користувачі бурхливо відреагували на це висловлювання. "Написала би уже відразу Путіну, розкрила б йому очі", — порадили їй.

Блогер "Кримський бандерівець" також прокоментував ситуацію. "Ватники знайшли причину своїх бід — це "б*ндерлоги", що засіли в російському уряді. Деякі просто констатують деградацію і відкат "на 100 років назад", — написав він у своєму Twitter.

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко 24СМИ

Його висловлювання відразу ж отримало відгук у мережі.

"Ночами українські ДРГ проривалися до Криму, розкидали сміття уздовж доріг, розбивали асфальт вщент і тільки їм відомими стежками йшли у карпатські схрони. Про те, як вони пенсію росіянам затиснули і вік підвищили я навіть не згадую", — іронізують користувачі.

Новости Крымнаша. Выпуск #1514 за 09.01.2019 "Крым бьёт все антирекорды" https://t.co/xhOJk6TdtS Репрессии. Ватники нашли причину своих бед - это "бандерлоги", засевшие в российском правительстве. Некоторые просто констатируют деградацию и откат "на 100 лет назад". + цифры pic.twitter.com/oIJBaH6ogG — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 января 2019 г.

Паблик крымский

Не поверите-Галина-лапотьтунья разоблачила не кого то там ,а Валентину Матвееенко(Вальку-Стакан)

Вы понимаете? Это ОНИ,бандерлоги! Если б не они,Росиюшка б процветала на зависть Трампу!

Во как pic.twitter.com/LgxCAptMXz — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 января 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть призвести до його руйнування. Екологи почали бити на сполох.

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