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''Винні б*ндерлоги'': у Криму знайшли зрадника під носом у Путіна

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Жителі окупованого Криму, які дотримуються пропутінських поглядів, збунтувалися проти "б*ндерлогів", які нібито засіли в російському уряді.

Йдеться про висловлювання місцевої жительки Галини Барахтенко про спікера Ради Федерації РФ Валентину Матвієнко. Її коментар показала у Twitter блогер "RoksolanaToday&Крим".

"Який корисний закон для жителів Російської Федерації може ухвалити уродженка Західної України (б*андерлоги)", — написала вона у мережі.

Новини
У Криму окупанти зірвали чергове ''будівництво століття''
Галина Барахтенко

Галина Барахтенко

twitter.com/KrimRt

Користувачі бурхливо відреагували на це висловлювання. "Написала би уже відразу Путіну, розкрила б йому очі", — порадили їй.

Блогер "Кримський бандерівець" також прокоментував ситуацію. "Ватники знайшли причину своїх бід — це "б*ндерлоги", що засіли в російському уряді. Деякі просто констатують деградацію і відкат "на 100 років назад", — написав він у своєму Twitter.

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко

24СМИ

Його висловлювання відразу ж отримало відгук у мережі.

"Ночами українські ДРГ проривалися до Криму, розкидали сміття уздовж доріг, розбивали асфальт вщент і тільки їм відомими стежками йшли у карпатські схрони. Про те, як вони пенсію росіянам затиснули і вік підвищили я навіть не згадую", — іронізують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть призвести до його руйнування. Екологи почали бити на сполох.

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Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Подхуйловые крысы таки дождались Кинг-Конга, дезинфекция Крыма от паразитов впереди)))
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Дейман Алон
Дейман Алон
Без "Вальки-стакана" правительство Срашки - это не правительство!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым не может быть "оккупированным". Оккупация Крыма была с 1991 по 2014 год. Слава Богу, что сегодня в Крыму нет ссаных бандеровцев.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Яворский Сергей, твой бог сатана лживое падло, и пастью и которой ты ишака обслуживал правды тебе не произнести)))
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