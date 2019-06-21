Винна Росія: США почали бити на сполох через масштаби торгівлі людьми в Україні

Україна поки що не відповідає мінімальним стандартам боротьби торгівлі з людьми, незважаючи на активні зусилля уряду.

При цьому агресія Росії створила в цій сфері нові виклики для країни, йдеться в щорічному звіті Державного департаменту США, передає The Voice of America.

Серед ускладнюючих факторів в документі вказують – можливість для більшості засуджених за злочини такого роду уникнути ув'язнення і можливу корупцію.

Особливо уразливими для торгівлі людьми є переселенці, які були змушені покинути свої будинки на сході України, через російську агресію, йдеться в звіті.

Ілюстрація dozor

"З територій, контрольованих Росією, надходять повідомлення про викрадення жінок і дівчат для сексу і трудового рабства в Україні та Росії. Деякі українці ставали жертвами трудового рабства на територіях непідконтрольних уряду, через викрадення, тортури та здирництва", - відзначається в документі.

Також є непідтверджені повідомлення про те, що керовані Росією сили використовують дітей в якості солдатів, інформаторів і людського щита.

"У 2017 році, громадські організації повідомили про 85 випадків залучення дітей до незаконних збройних формувань на територіях, неконтрольованих Україною. Дітей у віці 15-17 років активно долучають до участі в воєнізованих молодіжних групах, створених Міністерством оборони РФ, де вчать молодь поводитися зі зброєю", - йдеться в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі вербували дівчат і відправляли в сексуальне рабство до Туреччини і Об'єднані Арабські Емірати.

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