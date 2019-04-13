Винна погода: вчені попередили українців про проблеми зі здоров'ям

В Україні з 13-го по 14 квітня прогнозуються субкомфортні погодні умови. Така погода може бути небезпечною для здоров'я людини.

Про це повідомив Укргідрометцентр. Синоптики уточнили, що при такій погоді українці можуть відчувати перепади емоцій, зниження уваги і працездатності, а також підвищену сонливість.

"Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірні теплові навантаження, суб'єктивне тепловідчуття – дуже тепло", – попередили в Укргідрометцентрі.

Також вчені заявили, що деякі люди в ці дні можуть страждати зниженням імунітету, дратівливістю і надмірною збудливістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що вихідні, 13 і 14 квітня, в Україні будуть переважно холодними, тільки на сході та півдні повітря буде тепліше.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!