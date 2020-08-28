Винищувачі ЗСУ влаштували польоти на трасі Київ – Чоп. Видовищні відео

На відрізку траси Київ – Чоп у Рівненській області відбулися військові навчання з посадки та злету літаків на автомагістралі.

Як повідомили на Telegram-каналі "Новини Збройних сил", у них брали участь військові 39 бригади тактичної авіації. Всього було задіяно 12 винищувачів, чотири з яких – літаки Су-27 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, льотчики відпрацьовували свої уміння щодо застосування touch-and-go (посадка конвеєром) – посадка літака з подальшим злетом, виконується, як правило, в навчальних цілях з метою економії часу та збільшення інтенсивності тренувань. Пілот виконує всі дії, як при звичайній посадці, а після того, як шасі торкаються злітно-посадкової смуги, починається виконання дій як при злеті.

Крім того, винищувачі також проводили розвідку погодних умов і здійснювали проліт над трасою. У зв'язку із проведенням навчань повітряне командування "Центр" 27 серпня з 16:00 до 19:00 обмежило рух транспорту на ділянці автодороги М-06 Київ – Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району.

Захисники наголосили, що такі навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання визначених завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету та цілісності України та її громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня кораблі, катери та судна ВМС ЗСУ, а також військова авіація провели збір-похід у Чорному морі, в ході якого потренувалися відбивати атаку ворога на воді.

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