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Винищувачі ЗСУ влаштували польоти на трасі Київ – Чоп. Видовищні відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
4,2 т.
Літаки Су-27 взяли участь в навчаннях на трасі Київ – Чоп

Літаки Су-27 взяли участь в навчаннях на трасі Київ – Чоп. defence-ua.com

На відрізку траси Київ – Чоп у Рівненській області відбулися військові навчання з посадки та злету літаків на автомагістралі.

Як повідомили на Telegram-каналі "Новини Збройних сил", у них брали участь військові 39 бригади тактичної авіації. Всього було задіяно 12 винищувачів, чотири з яких – літаки Су-27 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, льотчики відпрацьовували свої уміння щодо застосування touch-and-go (посадка конвеєром) – посадка літака з подальшим злетом, виконується, як правило, в навчальних цілях з метою економії часу та збільшення інтенсивності тренувань. Пілот виконує всі дії, як при звичайній посадці, а після того, як шасі торкаються злітно-посадкової смуги, починається виконання дій як при злеті.

Крім того, винищувачі також проводили розвідку погодних умов і здійснювали проліт над трасою. У зв'язку із проведенням навчань повітряне командування "Центр" 27 серпня з 16:00 до 19:00 обмежило рух транспорту на ділянці автодороги М-06 Київ – Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району.

Захисники наголосили, що такі навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання визначених завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету та цілісності України та її громадян.

Навчання авіації ЗСУ на трасі

Навчання авіації ЗСУ на трасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня кораблі, катери та судна ВМС ЗСУ, а також військова авіація провели збір-похід у Чорному морі, в ході якого потренувалися відбивати атаку ворога на воді.

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